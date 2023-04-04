В Красноярске открылся «Клуб выходного дня» для приемных семей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже восьмой год в Красноярске при поддержке золотодобывающей компании «Полюс» проходит благотворительный проект «Клуб выходного дня» для приемных семей. В этом году основная программа посвящена Десятилетию науки и технологий, оно объявлено в нашей стране в апреле прошлого года. Его приоритетная задача - популяризация науки, для чего планируется создание сети научных музеев и детских площадок. Ведь интерес к науке нужно вырастить! Поэтому в программе «Клуба выходного дня» этого года – участие в различных научных шоу и мастер-классах. Но не только этим отличается «Клуб выходного дня» в этом году.

Впервые проект выходит за пределы Красноярска. Два события для приемных семей готовим в Лесосибирске, они пройдут в субботу, 22 апреля.

Еще одна новинка этого года – у Клуба появились партнеры, библиотеки Красноярска, в которых тоже пройдут различные события, посвященные науке. О них мы тоже расскажем!

Но самая первая встреча Клуба была торжественной и творческой, на нее пришли ветераны, семьи, которые уже каждый год ждут апрель, чтобы провести выходной день нестандартно, в хорошей компании. Они побывали на симфосказке «Руслан и Людмила» в исполнении Московского государственного симфонического оркестра. Сказку прочитала известная актриса театра и кино, заслуженная артистка России Дарья Мороз.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Следующий выход «Клуба выходного дня» - в Музей леса.

Об этом мы расскажем 10 апреля.

Организаторы «Клуба выходного дня» для приемных семей: золотодобывающая компания «Полюс», «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края.

Внимание!

О «Клубе выходного дня» и о приемных семьях Красноярского края будем говорить в прямом эфире радио «Комсомольская правда» на 107, 1 FM с начальником отдела информационной и проектной деятельности Центра развития семейных форм воспитания Ларисой Ивановой 5 апреля в 9.00 (время красноярское).

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