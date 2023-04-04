В Туве готовятся к открытию самого большого буддийского монастыря. Фото: правительство Тувы

В столице Тувы идет подготовка к открытию только что возведенного храма. Ориентировочно это произойдет в конце апреля. Это будет самый большой буддийский монастырь в России. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг:

- Как и планировали ранее, организуем прямую трансляцию мероприятия, и каждый желающий может присоединиться к этому действу из любой точки мира, где есть доступ к интернету. Нужно будет определить несколько точек для трансляции в Кызыле. Технические возможности есть. Проведем широкое информирование о самой торжественной церемонии.

Место, где сегодня возвышается красавец-храм, получило благословение Далай-Ламы XIV во время его визита в Туву больше тридцати лет назад. Но начали строительство совсем недавно. Дело в том, что данный проект реализуется исключительно на средства «Культурного Фонда имени Кужугета Шойгу». Инвесторами и меценатами выступают представители крупного бизнеса, благотворительных организаций федерального масштаба, плюс личные средства семьи Шойгу. Бюджетные средства, согласно законодательству, на возведение религиозных сооружений не привлекаются. Вопросы об этом, кстати, задаются очень часто.

Открытие храма было запланировано на 21 февраля – в первый день нового года по лунному календарю, дата была очень волнующей и символичной. Но организаторы решили отложить событие, чтобы сделать церемонию максимально комфортной для всех. Ведь на него прибудут верующие не только с разных районов Тувы. Приглашены гости из буддийских регионов России и Монголии. Ожидаются монахи из тибетских монастырей, расположенных в Индии. Они станут частью первоначальной общины монастыря. И еще был ряд организационных моментов, которые благополучно решаются.