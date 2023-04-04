Летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин. Фото: краевая библиотека

15 апреля в Красноярске в честь Дня космонавтики пройдет встреча с летчиком-космонавтом Александром Лазуткиным. Об этом сообщает культура.рф. Публикуем куда сходить в День космонавтики в Красноярске в 2023 году. Рассказываем о программе мероприятий.

День космонавтики празднуется 12 апреля каждый год. Дата выбрана в честь первого орбитального облета Земли, который совершил советский космонавт Юрий Гагарин. Однако в Красноярске праздничная афиша будет растянута на несколько недель, как до праздника, так и после.

Фото: краевой музей

Встреча с летчиком-космонавтом, героем России, Александром Лазуткиным 12+

Встреча будет посвящена 60-летию со дня приезда в Красноярск первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. Гость расскажет о своем полете, о подготовке космонавтов, ответит на вопросы.

На встрече также можно будет увидеть значки и медали, посвященные космонавтике, из коллекции председателя филиала Союза коллекционеров России по Красноярскому краю Сергея Марченко.

Напомним, Александр Лазуткин совершил космический полет с 10 февраля по 14 августа 1997 года на орбитальной научной станции «Мир» вместе с летчиком-космонавтом РФ Василием Циблиевым и астронавтами Европейского космического агентства и НАСА.

Сейчас Александр Иванович является заместителем генерального конструктора АО «НПП «Звезда», где производятся космические скафандры различного назначения, а также президентом АНО «Космическая одиссея».Проект реализуется в Красноярском крае.

Краевая научная библиотека

15 апреля

Маркса, 114

Третий этаж, виртуальный концертный зал

Вход свободный.

Космическое путешествие 2+

На детском занятии котик Музя приглашает ребят отправиться в межпланетное путешествие. Что такое космос и звезды? Как выглядят ракеты и зачем нужны космодромы? Почему космонавтам шьют специальную одежду, а еду выпускают в тюбиках? Зачем в космос запускают спутники? На эти и другие вопросы ответят самые любознательные участники занятия.

На память о посещении музея ребята создадут «космическую» картину.

Занятие рассчитано на детей 2 — 3 лет.

Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (391) 227-92-04, 227-05-80 или 234-05-06.

Красноярский краевой краеведческий музей

Дубровинского, 84

12 апреля, 11.00

Билеты 450 рублей (родитель+ребенок).

Большое космическое путешествие 4+

Участники узнают, каким должен быть настоящий космонавт, чем современные требования к этой профессии отличаются от советских, поговорят о том, каким был первый советский космонавт, и почему его так любят. Узнают, как выглядит космическая еда, и какие книги нужно читать, если хочется стать космонавтом.

Также гости музея украсят космическую открытку. Предварительная запись по телефону: 227-48-30, 227-62-02.

Литературный музей имени В. П. Астафьева

Ленина, 66

12 апреля, 14.00

Билеты 200 рублей.

Встречаемся на ракете 12+

День открытых дверей в Университете Решетнева. Для участия нужно пройти регистрацию на официальном сайте университета и узнать все подробности.

7 апреля

Участие бесплатное.

Страницы книги Бессмертного полка 14+

Спектакль поставлен по воспоминаниям участника Великой Отечественной войны Сергея Абрамовича Берестова, которые трогательно и с любовью записаны его дочерью Татьяной.

О чем эти воспоминания? О том, как сложно и страшно на войне, как важно оставаться людьми, как больно терять друзей и о том, как миллионы советских солдат «делали обыденное солдатское дело – родину защищали».

А когда осколок, оставшийся с войны, остановил сердце ветерана, он ушел «в последний бой. В тот бессмертный полк, который навечно встал на защиту своего дома, своей страны, земли, всех нас».

Дом актера

Ул. Бограда, 26

12 апреля, 11.00

Театр кукол

25 апреля, 13.00

28 апреля, 13.00

Билеты 250-350 рублей.

«Тотальный диктант—2023» 12+ ФОТО

Тотальный диктант — это общественный некоммерческий проект, который реализуется силами неравнодушных любителей русского языка по всему миру. Он давно перестал быть «акцией одного дня» и ежегодно запускает десятки бесплатных просветительских проектов (лекторий, онлайн-марафоны, онлайн-курсы и т. п.).

Полный список площадок Красноярска, принимающих участие в проекте, можно узнать на сайте totaldict.ru.

На этом же сайте можно написать диктант онлайн!

На разных площадках города

8 апреля, 15.00

Участие бесплатное.