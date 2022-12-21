Еще больше тепла и меньше выбросов

На ТЭЦ-3 идет историческая стройка – возводится новый энергоблок, второй. Фото: предоставлено СГК

В преддверии Дня энергетика на вопросы журналистов ответил заместитель генерального директора – директор Красноярского филиала СГК Олег Петров. О главных энергособытиях, которые важны для жизни каждого из нас, кто получает тепло и воду от СГК, – в материале «Комсомолки».

Директор Красноярского филиала СГК Олег Петров. Фото: предоставлено СГК

Помимо санкционных ограничений и инфляционных процессов, особенностью 2022 года стала низкая водность Енисея. Гидрогенерация не могла вырабатывать достаточно электроэнергии - это стало задачей сибирских ТЭЦ и ГРЭС.

- Чтобы регион был обеспечен электроэнергией, мы и летом работали с хорошей нагрузкой, не в лайт-режиме, как в среднестатистический год. Но производственную программу и обязательства перед властью и потребителями Красноярска, Канска и Назарова СГК выполнила, несмотря на все внешние факторы, - комментирует Олег Петров. – Расскажу кратко о самом важном.

В Красноярске на ТЭЦ-2 завершено обновление основного оборудования, на ТЭЦ-1 продолжается модернизация, на ТЭЦ-3 идет строительство второго энергоблока, приведены в порядок десятки километров теплосетей. Обновляется оборудование на Назаровской ГРЭС и Красноярской ГРЭС-2: в аномально маловодном году, а подобного не было сто лет, ГРЭС отработали на «отлично». Канску – отдельное внимание, здесь тоже серьезная реновация: подключили к ТЭЦ жителей зарельсовой части города, а также ввели в работу осветлитель сетевой воды, чтобы повысить качество горячего водоснабжения.

Напомним, в 2021 году было принято решение о переходе Красноярска и Канска на долгосрочный метод тарифообразования в теплоснабжении. Это позволило привлечь инвестиции в отрасль: до 2031 года Сибирская генерирующая компания вложит в систему теплоснабжения Красноярска около 15 млрд рублей и Канска — 1,6 млрд рублей.

Закрытие малых котельных

Экологическая модернизация остается приоритетом СГК.

В Красноярске продолжается работа по закрытию малых котельных, основная часть пути пройдена. Причем достаточно быстро, таков сегодня экологический запрос. 31 неэффективная малая котельная замещены за последние пять лет: они давали мало тепла и много выбросов в приземном слое воздуха. Низкие трубы этих котельных, старых, без эффективных систем очистки, дымили прямо в центре жилых микрорайонов.

- Всего по федеральной программе «Чистый воздух» до 2024 года в Красноярске необходимо закрыть

35 неэффективных котельных, и мы это сделаем, - уверен Олег Петров.

Замещать котельные, то есть переводить потребителей на мощности ТЭЦ, – непростая инженерная задача. Нужно реконструировать существующие трубопроводы, в каких-то случаях увеличивать их диаметр, строить новые насосные станции и новые сети. Поэтому чем больше замещается котельных, тем больше цифра километров построенных и отремонтированных теплосетей.

Приведенные в порядок сети – это не только тепло в наших квартирах, это и состояние воздуха. Чем лучше сети, тем меньше теплопотери, а значит, и расход угля ниже. Фото: предоставлено СГК

Тепловые сети

Всего в красноярском теплохозяйстве СГК более 2000 километров сетей. По данным компании, 70 процентов изношены или находятся на грани нормативного срока. В 2021 году в городе было построено, модернизовано и отремонтировано 60,2 км, в 2022-м – около 50.

- Весной мы давали осторожные прогнозы о ремонте 50 километров теплосетей. Почему острожные? Боялись, что внешние факторы, рост цен на металлы и другие материалы не позволят нам справиться с этой задачей, - рассказывает Олег Петров. – Но благодаря государству, национальным проектам, региональным и федеральным программам поддержки бизнеса, развития социальной инфраструктуры, льготным кредитам все это позволило нам выполнить обязательства.

Ремонт улицы Красная Армия был комплексным. Задача СГК - масштабное обновление теплосетей, средний возраст трубопроводов в районе Суриковского сквера составлял около 40 лет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Отметим, что такой объем для Красноярска можно назвать оптимальным с точки зрения организации комплексного капитального ремонта, в котором задействованы администрация, ГИБДД, подрядчики.

Показательный пример с этой точки зрения – капитальный ремонт улицы Красной Армии – результат совместной работы СГК, ее подрядчиков, администрации, других инфраструктурных компаний. В итоге здесь все «с иголочки»: теплосети, ливневые канализации, дорожное полотно, тротуары, светофоры, освещение и, конечно, видимая часть улицы – современный городской дизайн.

Через журналистов Олег Петров поблагодарил красноярцев за терпение во время капитального ремонта Красной Армии и других городских участков, а их в 2022-м было более 40.

ТЭЦ-2: обновленный турбоагрегат

В середине декабря Сибирская генерирующая компания запустила в эксплуатацию обновленную турбину на ТЭЦ-2 Красноярска. Объем инвестиций - 900 млн рублей, мощность - 110 МВт.

- Турбина - это был первый проект, который компания выполнила по федеральной программе модернизации мощностей (ДПМ-2). И первый проект СГК, полностью реализованный сегодня, - рассказывает Олег Петров.

Что именно было сделано - на турбоагрегате № 1 заменили цилиндр высокого давления.

- Говоря простым языком, мы заменили самую нагруженную часть турбины на новую, модернизированную. Новый цилиндр только продлит жизнь турбины, в цифрах - на 130 000 часов, - уточняет руководитель. – А отработала она 270 000.

ТЭЦ-1. Фото: предоставлено СГК

ТЭЦ-1: котлы и электрофильтры

По той же федеральной программе на Красноярской ТЭЦ-1 сейчас строится два новых котлоагрегата.

Модернизация ТЭЦ-1 - важнейшее направление. Несмотря на почтенный возраст, а в 2023 году легендарной станции, построенной в Великую Отечественную войну, исполнится 80 лет, ТЭЦ-1 остается «рабочей лошадкой» нашей энергетики: она обеспечивает теплом и горячей водой 400 тысяч жителей Красноярска.

Одновременно с обновлением оборудования на ТЭЦ-1 продолжается экологическая модернизация. До конца 2022 года введут в эксплуатацию два новых электрофильтра. Итого в работе будет семь электрофильтров, к 2025 году - 14. По расчетам, выбросы снизятся более чем на 80% по твердым частицам, а в целом по станции – на 20%.

Металлоконструкции для электрофильтра изготавливает предприятие СУЭКа - «Назаровский ГМНУ». Фото: предоставлено СГК

ТЭЦ-3: новый энергоблок

Здесь идет историческая стройка – возводится новый энергоблок, второй.

Построенная двадцать лет назад, в 1992 году, ТЭЦ-3 сначала производила только тепло - по сути, функционировала в режиме котельной. В 2012 году был введен в строй первый энергоблок мощностью 208 МВт. И вот сейчас строится второй энергоблок. Его электрическая мощность — 185 МВт, тепловая — 270 Гкал/час.

- Новых мощностей ТЭЦ-3 хватит, чтобы обеспечить теплом, к примеру, два таких микрорайона, как Солнечный, - объясняет Олег Петров. – В реализацию этого проекта СГК вложит 27,5 миллиарда рублей. По графику мы должны ввести в работу этот энергоблок к концу 2024 года. Много что уже сделано, время еще есть, надеюсь, в график мы уложимся. Были проблемы с электроникой. Но у нас есть успешный опыт работы с новосибирской компанией «Торнадо». Не так давно компания вошла в группу СГК, чему мы очень рады, и у нас теперь появились собственное программное обеспечение и АСУТП - автоматизированная система управления технологическим процессом.

По словам руководителя, компания наладила хорошее взаимодействие с отечественными производителями электротехнической продукции для ТЭЦ. Все – российское. Уральский турбинный завод в Екатеринбурге уже изготовил турбину для нового энергоблока, она прошла испытания на «стенде» – то есть в собранном виде. Испытания шли пять дней, в них принимала участие команда красноярских теплоэнергетиков – 30 сотрудников.

- Сейчас турбину разбирают, готовят к отправке. Фундамент у нас готов, в начале года приступим к монтажу, - рассказывает подробности Олег Петров.

Будущее турбинное отделение ТЭЦ-3, рабочие монтируют систему подпитки и подогреватели сетевой воды. Подготовлен фундамент под турбину, а сам агрегат прошел приемку на заводе в Екатеринбурге. Фото: предоставлено СГК

Этот энергоблок соответствует современным европейским экологическим требованиям - трехступенчатая система сжигания топлива в котлах обеспечивает снижение выбросов оксидов азота на 40%, а электрофильтр улавливает 99,7% золы.

Помимо основного оборудования — котла, генератора и турбины, СГК планирует установить градирню. Это будет первая градирня на красноярских ТЭЦ, но аналогичные сооружения есть, например, на тепловых электростанциях в Абакане и Новосибирске. Градирня создает на ТЭЦ-3 замкнутую систему водяного охлаждения - исключается температурное воздействие на экосистему.

- Еще бы хотел отметить связь между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, -уточняет Олег Петров. - Чем мощнее будет современная, расположенная вдали от жилых массивов ТЭЦ-3, тем проще будет разгрузить ТЭЦ-1. И это будет делаться. Мы планомерно переносим за город производство электроэнергии, а в перспективе и тепловой.

Новые потребители

Сибирь развивается, города растут, поэтому так необходимо обновлять оборудование и строить новое.

В 2022 году энергетики Сибирской генерирующей компании подключили к центральному теплоснабжению 119 новых потребителей с общей тепловой нагрузкой 60 Гкал/ч. Среди новичков - новоселы микрорайона Арбан Смарт, четыре социально значимых объекта – детские сады № 107 и 221, школы № 86 и 159 Красноярска.

От первого лица

С Днем энергетика!

Я поздравляю всех энергетиков Красноярского края с нашим замечательным праздником! Хочу пожелать коллегам безаварийной работы, а всем жителям края - света и тепла в ваших домах!

Олег Петров, директор Красноярского филиала СГК.

Есть проблема – старые дома и взаимодействие с УК

Основная часть домов, в которых живут потребители СГК, построены до 1985 года. Старый жилой фонд требует много внимания.

Ноябрьские морозы создали в Красноярске немало сложностей. Была задержка с подключением мощностей в контуре ТЭЦ-1, но, когда эту проблему устранили, поток жалоб не иссяк.

По словам руководителей СГК, после проведенных проверок был сделан вывод, что в 70% случаев характер возникших осложнений несистемный.

По мнению СГК, большинства проблем можно было избежать на уровне управляющих компаний во время подготовки к зиме и правильной внутридомовой настройкой на элеваторных узлах.

К сведению жителей приводим список УК, составленный энергетиками, которые добросовестно готовятся к зиме, оперативно выполняют требования ресурсоснабжающих организаций и работают практически без нареканий жителей: «Проект», «Комфорт-Сити», «Новые этажи», «Мой дом», «Северное», «Два капитана».

Справка «КП»

Сибирская генерирующая компания обслуживает более 95% теплосетей Красноярска и управляет тремя городскими ТЭЦ. 80% жителей Красноярска получают тепло от СГК. В Канске 100%, в Назарове больше 90%.