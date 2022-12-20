Александра Трусова в 2019 году привезла в Красноярск свою собачку Тину и заявила в произвольной программе пять квадов. А чем удивит сейчас?

Александра Трусова и ее собачка Тина. Красноярск, 2019 Фото: Мария ЛЕНЦ

Ровно три года назад, в декабре 2019 года, в Красноярск на Чемпионат России прилетели три совсем юных девочки, Аня Щербакова, Алена Косторная и самая маленькая, Саша Трусова, с маленькой собачкой Тиной.

Прошло три года и в Красноярск и снова на чемпионат России вернется только одна из них, теперь уже взрослая и титулованная Александра Трусова.

Марк Кондратюк и Александра Трусова Фото: Мария ЛЕНЦ

Тогда 15-летняя спортсменка катала произвольную программу под музыку из популярного сериала «Игра престолов», представая в образе матери драконов — Дейенерис Таргариен. А ее собачка Тина была в костюме дракона – в этом образе она показывала свою любимицу и в Красноярске. Сейчас у Трусовой пять собак и две кошки, она живет отдельно от родителей и признается, что ей непросто управляться со своими питомцами.

Три года назад Александра Трусова заявила в произвольной программе пять четверных прыжков – это была самая сложная программа чемпионата России. Несмотря на сложность, она тогда заняла третье место, уступив Щербаковой и Косторной.

Те же пять квадов она выполнила и на Олимпиаде-2022 и заняла обидное второе место, уступив Анне Щербаковой. Обе стояли на пьедестале почета как на похоронах. Слезы и истерику Трусовой про ненависть к фигурному катанию, которые попали в кадр, тогда обсуждала вся страна.

Александра Трусова и ее собачка Тина. Красноярск, 2019 Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской, тренируется вместе с любимым, который тоже выступит на Чемпионате России. Кстати, Марк Кондратюк выйдет на красноярский лед впервые.

Болеть за Александру Трусову красноярцы придут 23 декабря в 19.30 (короткая программа) и 24 декабря в 19.00 (произвольная программа). Имена победительницы и призеров чемпионата России станут завершающим аккордом соревнований, похоже, расписание выстроено с учетом того, чтобы накал страстей не угас до последней минуты!

Напомним, чемпионат России пройдёт с 22 по 25 декабря в Красноярске.

Расписание соревнований можно посмотреть здесь.

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