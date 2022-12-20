Депутаты Горсовета приняли бюджет Красноярска на 2023 год

На сессии городского Совета депутатов утвержден бюджет Красноярска на 2023-ой год и плановый период 2024-2025 годов. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

На сессии городского Совета депутатов утвержден бюджет Красноярска на 2023-ой год и плановый период 2024-2025 годов. Бюджет на следующий год вновь можно назвать историческим. В прошлом году главный финансовый документ утверждался с объемами поступлений более 40 млрд рублей, а в этом году утвердили сумму выше 52 млрд.

Глава Красноярска Владислав Логинов отметил, что в бюджете учтены важные социальные направления:

– При поддержке губернатора и правительства края мы с вами проделали огромную работу. Бюджет охватывает множество важных направлений, среди которых –социальная поддержка отдельных категорий горожан, в том числе участников СВО и их семей, – сказал Владислав Логинов. – При этом есть ряд ключевых моментов, которые имеют стратегическое значение и соответствуют принятой государственной повестке. 2023 год объявлен Президентом России Годом педагога и наставника. Поэтому для обеспечения образовательного процесса нам нужно и дальше модернизировать, строить школы и детсады. Отдельной строкой в муниципальных программах включена подготовка к 400-летию Красноярска. Это событие задаёт новый вектор и для инфраструктурного развития города, и для формирования качественной городской среды – сегодня это один из важных запросов красноярцев.

Отметим, увеличение бюджетных поступлений обеспечено из разных источников: как за счет прироста собственных доходов, так и за счет привлечения средств из вышестоящих бюджетов. В числе основных ориентиров бюджетной политики сохраняется участие в реализации национальных проектов. По этому направлению с каждым годом растет: по сравнению с 2022 годом она увеличится на 32% и превысит 9 млрд рублей. На социальную сферу запланированы более 30 млрд рублей. Их направят на развитие системы образования, в том числе дошкольного, культуры и спорта, работа с молодежью, поддержка отдельных категорий горожан.

Наталия Фирюлина и Владислав Логинов. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Кроме того, продолжится реализация мер по обеспечению высокого уровня долговой устойчивости бюджета. За последние годы город проделал большую работу с правительством края для сокращения муниципального долга, увеличивать его не планируется.

Принятию бюджета предшествовала большая совместная работа администрации и городского Совета. Были утверждены муниципальные программы, где есть раздел, посвящённый подготовке Красноярска к 400-летию и соответствующим проектам по улучшению качества городской среды. Кроме того, проект главного финансового документа подробно рассматривался на встрече главы города Владислава Логинова и представителей депутатских фракций, «нулевых чтениях» и публичных слушаниях.

– Конечно, плановые показатели вдохновляют на работу, но главное – исполнить бюджет. Предусматриваются существенные расходы на образование, при этом город развивается и с точки зрения инфраструктуры, что тоже очень важно, – подчеркнула председатель городского Совета депутатов Наталия Фирюлина. – В этом году депутаты тщательно работали над бюджетом, внесли очень много предложений. И администрация сделала все возможное, чтобы бюджет был максимально сбалансирован, чтобы были учтены интересы разных групп жителей Красноярска.

КОНКРЕТНО

В течение 2023–2025 гг. в числе основных мероприятий, реализуемых за счет собственных и средств вышестоящих бюджетов, планируется реализовать следующие проекты.

Социальная сфера:

- продолжение строительства 2 школ в 3 мкрн жилого района «Солнечный» и мкрн «Метростроитель» (ввод в 2024 г.), начало строительства еще 2 школ в 7 мкрн «Аэропорт» и по ул. Омской (ввод в 2025 г.);

- завершение строительства 2 детских садов в жилом районе «Медицинский городок» и по ул. Крайняя, начало строительства детского сада в 4 мкрн жилого района «Бугач»;

- оказание мер социальной поддержки, включая адресную материальную помощь горожанам, выплаты родителям, дети которых не посещают детсады, социальную поддержку семей участников специальной военной операции и другие направления.

Отрасли экономики:

- строительство 13 автомобильных дорог, пешеходных переходов, в том числе по улице Семафорная;

- ремонт 28,3 км дорожного полотна (улицы Семафорная, Свердловская, Базайская, Аральская, Волжская, Щорса, Говорова и др.), обеспечение доступности к девяти медицинским учреждениям;

- ремонт 228 проездов к многоквартирным домам, подпорных стен и лестниц;

- благоустройство дворов и общественных пространств, включая участие в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и реализацию инициативных проектов;

- приобретение 12 электробусов и 5 зарядных станций к ним;

- перевод частного сектора с угольного отопления на более экологичное.