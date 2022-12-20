Елизавета Туктамышева показала свой номер в отеле «Hilton» в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

20 декабря в Красноярск прилетела одна из фавориток грядущего чемпионата России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева. Она опубликовала фото своего номера в телеграм-канале.

26-летняя спортсменка, судя по снимку из окна номера, поселилась в отеле «Hilton». Номер Елизаветы не самый роскошный, но ухоженный и уютный: большая двуспальная кровать, картины на стене, стандартная мебель. Словом без излишеств, чтобы ничто не отвлекало от главного старта сезона.

Вид за окном – на городской район «Взлетка». Однако рассмотреть дома Елизавете будет проблематично -все заволокло густым смогом, что зимой в Красноярске вполне обыденное явление. Впрочем, на экологию Елизавета не жаловалась, просто отчиталась перед фанатами - «На месте!». А на каком именно месте окажется Туктамышева мы узнаем в воскресенье.

Фото: t.me/Tuktik_liza

Для Елизаветы этот чемпионат России станет уже 15-м. Она выигрывала турнир один раз в 2012 году, еще четыре раза становилась призеркой. Основными соперницами легендарной спортсменки станут Александра Трусова и Камила Валиева, которая прилетит в Красноярске через несколько часов.

Напомним, что чемпионат России по фигурному катанию-2023 пройдет с 23 по 25 декабря на льду «Платинум Арены». Транслировать турнир будет «Первый канал».

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