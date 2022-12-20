Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию 2023 в Красноярске на 25 декабря: церемония награждения и показательные выступления Фото: Мария ЛЕНЦ

В этот день главный старт года заканчивается. Никаких соревнований уже не будет, зато пройдут церемония награждения и показательные выступления сильнейших фигуристов. Публикуем расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию 2023 в Красноярске на 25 декабря.

Воскресенье, 25 декабря, красноярское время:

- Церемония награждения - 9:00 часов;

- Показательные выступления - 10:00 часов.

В последний день чемпионата России по фигурному катанию участники соревнований – призеры и чемпионы устроят для зрителей шоу. Уже без боязни ошибиться спортсмены проведут показательные прокаты, программы которых пока неизвестны.

Однако перед церемонией закрытия будут награждены лучшие фигуристы турнира. Безусловно, больше всего интриги в парах – как спортивных, так и танцевальных. Именно в этих дисциплинах больше всего новых имен, «выстрелить» может каждый.

Трансляцию заключительного дня чемпионата России в Красноярске традиционно проведет «Первый канал» с комментариями Александра Гришина.

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