Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию 2023 в Красноярске на 24 декабря: произвольная программа женщины, пары Фото: Мария ЛЕНЦ

В третий день состязаний на льду красноярской «Платинум Арены» пройдут финалы среди женщин и спортивных пар – произвольная программа. Публикуем расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию 2023 в Красноярске на 24 декабря.

Суббота, 24 декабря 2022 года, красноярское время

- Пары (произвольная программа) - 16:30 часов;

- Женщины (произвольная программа) - 19:00 часов.

В этот день станет известно, смогла ли действующая чемпионка России Камила Валиева защитить свой титул, которая она заработала год назад. Для еще одной знаковой в фигурном катании фигуры Елизаветы Туктамышевой этот чемпионат станет уже пятнадцатым по счету.

За показ чемпионата России по фигурному катанию 2023 в Красноярске будет отвечать «Первый канал». Комментировать турнир будет Александр Гришин. Церемония награждения состоится днем позднее.

Ранее «КП-Красноярск» публиковала расписание трансляций в первый и второй день чемпионата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию 2023 в Красноярске на 22 декабря: танцы на льду, короткая программа мужчины и пары, открытие

В первый день соревнований в «Платинум Арене» пройдут соревнования по следующим дисциплинам: танцы на льду, короткая программа мужчины и спортивные пары, а также церемония открытия. (подробнее)

Три чемодана на двоих: в Красноярск прилетели Александра Трусова и Марк Кондратюк

Чемпионат начнется 22 декабря, а сегодня весь день в аэропорту встречают самолеты с фигуристами, тренерами и судьями. Встреча очень скромная: в последний момент из-за гриппа отменили торжество с участием юных спортсменов и артистов. (подробнее)

Список участников чемпионата России по фигурному катанию 2023 в Красноярске: главные звезды соревнований

Совсем скоро начнется одно из главных спортивных событий уходящего года – чемпионат России по фигурному катанию. Ранее мы публиковали расписание и цены на билеты. Сейчас стал известен список участников чемпионата России по фигурному катанию 2023. (подробнее)

В Красноярске автобусы развезут зрителей чемпионата России по фигурному катанию

С 22 по 24 декабря в Красноярске зрителей Чемпионата России по фигурному катанию будут развозить специальные автобусы. Об этом сообщает городская администрация. (подробнее)

Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске 2023: даты, дисциплины

В период с 20 по 25 декабря в краевой столице соберутся лучшие фигуристы и фигуристки страны, чтобы побороться за медали национального первенства. Публикуем расписание чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске 2023 с датами, сроками и дисциплинами. (подробнее)

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию 2023 в Красноярске на 23 декабря: танцы на льду и мужчины произвольная программа, короткая программа у женщин

Во второй день турнира на льду «Платинум Арены» зрители увидят произвольные программы в танцах на льду и у мужчин, а также короткую программу у женщин. (подробнее)