Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию 2023 в Красноярске на 23 декабря: танцы на льду и мужчины произвольная программа, короткая программа у женщин

Фото: Мария ЛЕНЦ

Во второй день турнира на льду «Платинум Арены» зрители увидят произвольные программы в танцах на льду и у мужчин, а также короткую программу у женщин. Публикуем расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию 2023 в Красноярске на 23 декабря.

Пятница, 23 декабря 2022 года, время красноярское:

- Танцы на льду, произвольный танец - 13:30

- Мужчины, произвольная программа - 16:15

- Женщины, короткая программа - 19:25.

Показывать соревнования в Красноярске будет «Первый канал». Весь турнир будет комментировать Александр Гришин.

По правилам фигурного катания, при подготовке произвольной программы спортсмены могут свободно выбирать ритм, темы и музыку. Продолжительность такого танца составляет четыре минуты (плюс/минус 10 секунд).

Однако есть обязательные элементы: четыре различные поддержки, включая две длинные - до 12 секунд, две дорожки шагов различной степени сложности и одна серия твизлов (вращение на одной ноге в один или несколько оборотов со смещением).

Ранее был опубликован список участников чемпионата России-2023 в Красноярске и расписание соревнований.

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