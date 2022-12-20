Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию 2023 в Красноярске на 22 декабря: танцы на льду, короткая программа мужчины и пары, открытие

Фото: Мария ЛЕНЦ

В первый день турнира в «Платинум Арене» пройдут соревнования по следующим дисциплинам: танцы на льду, короткая программа мужчины и спортивные пары, а также церемония открытия. Публикуем расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию 2023 в Красноярске на 22 декабря.

Четверг, 22 декабря 2022 года, время красноярское:

- Танцы на льду (ритм-танец) - 14:00

- Мужчины (короткая программа) - 16:30

- Церемония открытия - 19:15

- Пары (короткая программа) - 20:00.

Транслировать чемпионата России по фигурному катанию 2023 в Красноярске будет «Первый канал». Ссылка здесь. Комментировать турнир будет Александр Гришин.

Ранее «КП-Красноярск» публиковала список участников чемпионата России-2023 и расписание соревнований по дням. Добавим, что 20 декабря в Красноярск прибыла команда тренера Светланы Соколовской: Александр Самарин, Софья Самоделкина, Марк Кондратюк и «новенькая», Александра Трусова.

Напомним, что в чемпионате России не примет участие в мужской программе Николай Коляда – за несколько дней до старта главного соревнования сезона он заболел синуситом.

Среди других звезд фигурного катания, чемпионат России пропустят чемпионка Европы-2020 Алена Косторная, олимпийская чемпионка Анна Щербакова, спортивные пары Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, поклонники танцев на льду не увидят дуэты Аннабель Морозова – Девид Нарижный, Виктория Синицина – Никита Кацалапов и Александра Степанова – Иван Букин.

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