Нужны ли сейчас айтишники: эксперт раскрыл самые востребованные вакансии в Красноярске

Сегодня технические специальности - самые востребованные. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На рынке труда в Красноярском крае сложилась такая ситуация, что самыми востребованными профессиями стали инженеры и рабочие. Об этом рассказал заместитель руководителя агентства труда и занятости населения региона Сергей Селюнин на радио «Комсомольская правда».

Заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин рассказал о ситуации на рынке труда. Фото: радио "Комсомольская правда" в Красноярске.

А что с IT-специалистами?

Весь прошлый нам год нам говорили о том, что нужны IT-специалисты. Сегодня что-то изменилось?

- В России работает порядка 1,8 миллионов IT-специалистов. Около 800 тысяч из них - в области разработки. По моему представлению, уезжали, в основном, разработчики. Те меры поддержки, которые были приняты, в том числе на федеральном уровне (например, льготная ипотека и компенсация затрат работодателю на заработную плату) помогали возвращать ценные кадры.

В итоге на 25% снизился спрос по IT-вакансиям, заявленным работодателями (по статистике на 23 марта). Это значит, кадры либо возвращаются, либо им находится какая-то замена.

Какие специальности самые нужные?

Дефицит кадров не ограничивается только айтишниками. Многие производственники говорят об острой нехватке рабочих и инженеров.

- По России – похожий спрос: 60% из 43 тысяч вакансий в службе занятости - это инженерные и рабочие специальности.

Красноярский край признан на уровне Российской Федерации территорией, испытывающей дефицит трудовых ресурсов. У нас нет нужного количества востребованных кадров для закрытия всех потребностей. Прямо сейчас в Красноярском крае открыты около 11 тысяч вакансий, но соискатели не спешат на них претендовать.

Как их заполнить, чтобы экономика не остановилась? Все краевые механизмы задействованы: это и система профессионального образования, и переподготовка невостребованных специалистов, и в том числе привлечение трудовых ресурсов из других регионов России. Если говорить о мобильности трудовых ресурсов, то на федеральном уровне 13 марта 2021 года принято постановление N 362: оно позволяет компенсировать работодателям часть заработной платы, если они привлекают специалистов, состоящих на учете в органах службе занятости, из других регионов.

Как быть с «перекосом» на рынке труда?

Есть ощущение, что последние 30 лет мы видели другие перспективы. Все это время выращивали, преимущественно, менеджеров и подготовили столько, что сегодня многие из них сидят без работы. Насколько мы готовы сейчас их переучивать: например, в инженеров?

- В инженеров в чистом виде вряд ли. Но какая-то базовая переподготовка по востребованным специальностям в Красноярском крае работает. У нас есть государственная программа содействия занятости, по которой порядка 6 тысяч безработных граждан переобучается под потребности экономики.

Есть национальный проект «Демография», федеральный проект содействия занятости. В них тоже большая образовательная платформа. Работают 3 федеральных оператора: Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы и Институт развития образования.

Справка «КП»

В регионе количество безработных в крае порядка 10 тысяч и уровень регистрируемой 0,7% (он держался и весь прошлый год).