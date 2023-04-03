В Красноярске депутаты обсудили состояние и содержание городских погостов

Фото: Горсовет Красноярска

Руководитель департамента городского хозяйства администрации Красноярска Юрий Савин сообщил депутатам, что на благоустройство и текущее содержание кладбищ Красноярска на 2023 год заключено 2 контракта на 15,8 и 23,4 млн рублей.

В этом году будет продолжено обустройство Аллеи почётных захоронений на Бадалыкском кладбище. В рамках третьего этапа благоустройства планируется установить бортовой камень, уложить брусчатку, обустроить забор, освещение, ячейки для захоронений, установить туалетные кабины. Народные избранники напомнили представителю мэрии, что не раз поднимали вопрос установки тёплых туалетных кабин на кладбище. В настоящее время здесь есть только одна такая кабина.

Также депутаты поинтересовались, готовы ли городские погосты к наплыву горожан в Родительский день. Юрий Савин ответил, что подготовка к этому периоду ведется и в части вывоза мусора, и запасов воды. Кроме того, на новом участке у кладбища «Шинного», которое стало доступно для захоронений в декабре 2022 года, обустроены места для парковки автомобилей.

В ответ на запрос о создании новых кладбищ в Красноярске департамент муниципального имущества и земельных отношений сообщил, что в настоящее время в правительстве края решается вопрос обустройства городского кладбища на территории Емельяновского района возле поселка Индустриального. В настоящее время на региональном уровне прорабатывается вопрос создания рабочей группы для подготовки предложений по изменению федерального и краевого законодательства в сфере погребения и похоронного дела.

Фото: Горсовет Красноярска

Депутаты обсудили выполнение рекомендации комиссии о проведении инвентаризации городских погостов. В прошлом году был реализован первый этап инвентаризации кладбища «Бадалыкское», в рамках которого охвачено 45% его территории, где расположена 131 тысяча захоронений. По информации Юрия Савина, 2% от проверенной территории, или почти 5,5 тысяч квадратных метров, может быть предоставлено для новых захоронений – это порядка 530 мест.

На заседании комиссии речь шла и о разработке интерактивных карт кладбищ, о порядке доступа к ним граждан, о восстановлении данных по могилам, которые не персонализируются, о формировании отдельного перечня захоронений участников Великой Отечественной войны и возможности содержания таких могил в случае их заброшенности.

«Идея инвентаризации кладбищ была связана с необходимостью учёта воинских захоронений, выявлением свободных мест для дальнейших захоронений и созданием некой интерактивной карты, которой могли бы пользоваться люди. На комиссии выяснилось, что часть работы выполнена, первый контракт закрыт, но интерактивной карты ещё нет. Непонятно, как вообще она будет выглядеть, - отметил председатель комиссии Андрей Козиков. – На заседании возникла целая дискуссия на тему, публичной она будет или ограниченной в доступе. Депутатов интересовало, почему эти принципиальные вещи не были проработаны на начальном этапе проекта? То есть частичный результат получили, но что делать и как обработать всю информацию, ещё не решили. Через месяц, после предоставления дополнительной информации департаментом, мы вернёмся к обсуждению этого вопроса».