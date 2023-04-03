Красноярцам пообещали прохладный апрель Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцам пообещали весьма холодный апрель, потепление ожидается лишь в конце месяца. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «КП-Красноярск» рассказал ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

По словам специалиста, в марте было теплее нормы во всем Красноярском крае. Так, в Красноярске при норме -4,9 градусов, температура в минувшем месяцев составила -1,3 градуса. Прошедший март входит в десятку самых теплых за историю наблюдений. При этом осадков выпало больше нормы: если норма – это 19 мм, то по факту выпало 50 мм осадков.

А вот теплого апреля, скорее всего, можно не ждать. Первая и вторая декады ожидаются ниже климатической нормы по температуре. Пик тепла прогнозируется на 24 апреля. Если брать в среднем, то температурный фонд ожидается в пределах нормы, либо чуть ниже. Месяц обещает быть ветреным и промозглым.

На этой неделе будет погодное крутое пике. До 5 апреля погода не подготовит сюрпризы, днем от +1 до +6, а по ночам слабый минус. 6-7 апреля дневные температуры составят около +10-12 градусов. А вот на выходных сразу резкое понижение до -10-12 по ночам. Днем же – слабоположительные температуры, не выше +1-2 градусов. Осадки будут плавно переходить из дождя в мокрый снег и снег.