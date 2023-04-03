Душил, свернул шею и выбросил в мусорный бак: хозяин-садист устроил зверские пытки своему коту, а спасли его чужие люди

Черный кот по имени Блэк чудом выжил после пыток и ищет новую семью. Фото: группа "Солнечный. Помощь животным".

Дикая история произошла в Канске Красноярского края: здесь садист-хозяин едва не запытал до смерти собственного кота. Но животному повезло: его спасли совершенно незнакомые люди, рассказали в группе «Солнечный. Помощь животным». Подробности - в материале «КП – Красноярск».

Все случилось этой зимой. Местные жители заметили, что в одном из мусорных баков кто-то есть. Рассмотрели, это был кот. Полуживой, еле шевелился. Еще немного, и его было бы не спасти.

Благо люди сжалились, достали бедолагу, отнесли в ближайший подвал и… оставили там. Почему не отвезли к ветеринару, другой вопрос. Может, не было времени, денег. Хорошо хоть, забрали в тепло, не бросили умирать.

Но Блэку повезло. Неравнодушный человек все-таки нашелся. Кота вызволили из подвала, связались с волонтерами, привезли в Красноярск.

Врачи сумели его спасти. Фото: группа "Солнечный. Помощь животным".

- Лежал, как тряпочка, - вспоминают зооактивисты из группы «Солнечный. Помощь животным». – Блэк прошел через настоящий ад. Фактически его спасли от хозяина-изверга. Тот его бил, пытался свернуть шею. И, в конце концов, выкинул в мусорный бак. Кот даже не держал голову, у него зубы насквозь прокололи язык.

Но не зря говорят, у кошки девять жизней. Ветеринары сумели поставить Блэка на лапки. Постепенно, но он поправился. Самое жуткое уже позади.

И теперь котик ищет новую семью. Человека, который его не обидит, а примет в сердце.

- Несмотря на то, что пришлось пережить Блэку, он все еще верит людям. Воспитанный, исправно «ходит» в лоточек с наполнителем. Питается «натуралкой». К тому же кастрирован, привит.

Кстати, есть такое поверье: черные коты приносят удачу, защищают дом от воров. Так что Блэк – настоящая находка.

Котик уже встает на лапки! Хорошо ест и "ходит" в лоток. Фото: группа "Солнечный. Помощь животным".

КОНКРЕТНО

Если вы хотите познакомиться с Блэком, взять его в семью, звоните 8913-832-85-51 (Елена) или 8967-602-28-98 (Ольга). Писать можно сюда.

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