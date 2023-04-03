Крепкие мужики отхлестали друг друга по лицу: в Красноярске прошел чемпионат по пощечинам

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершился масштабный фестиваль спорта Siberian Power Show. Три дня более 3000 атлетов из 18 стран выясняли, кто же среди них самый лучший в своей категории.

Но на фестивале о себе могли заявить не только профессиональные спортсмены – звездой вечера мог стать и обычный зритель. Для этого нужно было рискнуть поучаствовать в одном из двух развлекательных турнирах – в мужском чемпионате по пощечинам или в женском соревновании в шлепках по ягодицам. Отметим, что второй турнир в Красноярске проводился в первый раз.

ПОЩЕЧИНЫ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Интересно, но желающих выиграть 75 000 рублей среди зрителей оказалось не мало – мужчинам не терпелось опробовать свои силы в «затрещинах», да еще и денег на этом заработать. Хотя, может кто-то и удовольствие от этого получил, кто знает?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Поначалу удары были не сильные, участники разминались. Но через несколько минут ладошки были поставлены, пощечины стали куда более серьезными. Некоторые мужчины буквально «плыли» после первого раза.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Зрелище было… впечатляющим. Бойцов качало, они пытались встряхнуться, чтобы продолжить. Кто-то терял сознание, кому-то нужна была помощь медиков. Красные лица, заплывающие глаза и скупые мужские слезы после сильных ударов.

От одного удара молодой парень просто улетел на спину и на несколько секунд потерялся в пространстве. Это было жестко…

Зрители восприняли шоу неоднозначно, кто-то остался в восторге, кто-то просто не смог на это смотреть, но равнодушными чемпионат не оставил никого.

ШЛЕПКИ ПО ЯГОДИЦАМ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году организаторы решили дать возможность побороться за денежный приз и девушкам. В качестве альтернативы пощечинам были выбраны шлепки по попе. Ну не по лицу же дамам бить друг друга…

Фото: Мария ЛЕНЦ

Желающих отшлепать соперниц, и забрать призовой фонд было не меньше, чем в мужских соревнованиях. Дамы были готовы подставить свои ягодицы для довольно серьезных ударов, потому что участвовать вызвались и профессиональные спортсменки. А у многих ручки умеют держать удар.

Фото: Мария ЛЕНЦ

К примеру, когда на сцену вышла одна из участниц Siberian Power Show – профессиональная атлетка – после её первого удара толпа загудела. Шлепок получился впечатляющим, а ягодица соперницы тут же стала краснеть.

Фото: Мария ЛЕНЦ

К слову, победительницу выявляли при помощи шумомера – победил самый «звонкий шлепок».

Фото: Мария ЛЕНЦ

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