В Красноярском крае подорожали новогодние салаты Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае подорожали популярные новогодние салаты – сельдь под шубой и Оливье. К такому выводу пришли специалисты Красноярскстата.

Для анализа стоимости салата «Оливье» красноярские статистики взяли следующие ингредиенты по средним ценам в Красноярском крае:

- колбаса варёная — 0,4 кг,

- маринованные овощи (зелёный консервированный горошек и маринованные огурцы) — 0,78 кг,

- куриные яйца — 4 штуки,

- майонез — 0,2 кг,

- картофель — 0,4 кг,

- морковь — 0,2 кг,

- лук репчатый — 0,1 кг.

Таким образом, стоимость салата «Оливье» составил 498,60 рублей. За год блюдо подорожало на 10,4% - на 46,93 рубля. По сравнению с прошлым годом сильнее всего подорожали следующие продукты: маринованные овощи — на 23,7%, майонез — на 20,2%, репчатый лук — на 10,8%, варёная колбаса — на 5,7%. Стали дешевле: картофель — на 36,6%, куриные яйца — на 10,5%, морковь — на 9,8%.

Для расчета сельди под шубой вводные были следующие. Цены так же брали средние в региону:

- сельдь солёная — 0,35 кг,

- куриные яйца — 2 штуки,

- майонез — 0,3 кг,

- картофель — 0,4 кг,

- свекла — 0,3 кг,

- морковь — 0,2 кг,

- лук репчатый — 0,1 кг.

Эксперты подсчитали, что стоимость ингредиентов для этого салата обойдется в 228,06 рублей. И это блюдо тоже подорожало, но лишь на 5,7% - 12,2 рубля.

Подорожали за год: майонез — на 20,2%, солёная сельдь — на 17,1 %, репчатый лук — на 10,8%. Подешевели: картофель — на 36,6%, свёкла — на 10,9%, куриные яйца — на 10,5%, морковь — на 9,8%.