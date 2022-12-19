На Таймыре стартовал конкурс проектов поддержки коренных малочисленных народов. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Компания «Норникель» объявила старт традиционного ежегодного конкурса проектов «Мир Таймыра». Это важный компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей», задача которой – создать благоприятные условия и возможности для устойчивого развития территорий, где располагаются производственные мощности компании. А сам конкурс нацелен на всестороннюю поддержку коренных малочисленных народов севера, населяющих полуостров.

Все стороны жизни

Итоги первого конкура были подведены весной 2021 года и показали, насколько он интересен местному населению. Поступило 84 заявки, победителями стали авторы 28 проектов, общая сумма грантов составила 46 миллионов рублей. Все проекты были интересные и разноплановые. Так, самую большую сумму – 4,5 миллиона рублей, получил проект «Этнопарк ТЫЯХА», подготовленный семейной (родовой) общиной «Тыяха». Он расположен в Дудинке и представляет собой стойбище пяти этносов, проживающих на Таймыре. А в поселке Усть-Авам реализован проект для тех, кто любит заниматься спортом – площадка с уличными тренажерами.

Можно ожидать, что в этот раз предложений будет не меньше, а потенциальные участники уже обдумали и уже оформляют свои заявки. К участию приглашаются некоммерческие организации коренных малочисленных народов Таймыра, семейные (родовые) общины, государственные и муниципальные учреждения, зарегистрированные и действующие на территории Таймыра. Они могут претендовать на получение грантов в размере от 2 до 6,5 миллионов рублей на поддержку общественно-полезных инициатив. В конкурсе представлены четыре номинации, которые охватывают разные сферы жизни Таймыра. Заявки будут приниматься до конца февраля, а итоги по традиции озвучат в самый главный праздник Севера – День оленевода, в апреле.

Народные традиции - День оленевода. Фото: Марина Пешкова

Документ об обязательствах

Государству самостоятельно с задачами поддержки КМНС сложно справляться по ряду причин. Но «Норникель» показал, что может и готов помочь. У компании с коренными малочисленными народами севера всегда были особые отношения. Еще до того, как об этом заговорили повсеместно.

В сентябре 2020 года компания подписала четырехстороннее соглашение с организациями, представляющими на всех уровнях интересы коренных малочисленных народов. Сторонами соглашения стали Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, Региональная ассоциация коренных малочисленных народов Севера Красноярского края и местная Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра.

Пару слов о комплексном плане поддержки. Он рассчитан на 5 лет, в него вошли более 40 мероприятий, на их реализацию компания выделяет более двух миллиардов рублей. В списке приоритетных задач создание сезонных рабочих мест и содействие в традиционных промыслах, развитие медицины, туризма, культуры и спорта, обучение студентов, сохранение языка народностей. После подписания выяснилось, что в первоначальный документ вошло не все, что требуется, и появилось дополнительное соглашение.

Почти 90% жителей поселков на Таймыре - представители КМНС. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Еще одна масштабная инициатива компании – «Мир новых возможностей». Ее уникальность в неформальном подходе к процессу подготовки. Это была не кабинетная работа. Чтобы узнать потребности местного населения, организаторы провели целую этнологическую экспертизу с привлечением фундаментальной науки. С декабря 2020 по июль 2021 года на Таймыре работали представители Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая и Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры) Российской академии наук, а также экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» и другие. Несмотря на то, что работали они независимо друг от друга, не пересекаясь, в конце пришли к одинаковым результатам.

Кроме того, вице-президент по федеральным и региональным проектам «Норникеля» Андрей Грачев лично летал на Таймыр и встречался с представителями 36 семей и сообществ, интересовался, что им необходимо в первую очередь.

Коренные северяне - отличные промысловики: девушка на фестивале рыбалки в Дудинке. Фото: Марина Пешкова

Что людям нужно

На территории Таймыра расположены 25 сельских и 2 городских поселения. Большая часть жителей – до 90% – представители коренных малочисленных народов. Что интересно, у многих есть возможность перебраться в другой регион с благоприятными условиями проживания, но они не торопятся уезжать из своих исторических земель. Остаются, чтобы заниматься тем, чем промышляли их предки на протяжении многих столетий. Молодежь на вопрос: «Хотели бы вы уехать в крупный город», отвечают: «Зачем? Ну, разве что учиться, а потом домой».

Ошибочно считать, что северным народам нужны исключительно дотации. Напротив, их традиции и промысловые навыки можно успешно интегрировать в экономику, в малый и средний бизнес. Простейший пример, который сразу приходит на ум: северяне знают толк в рыбном и мясном промысле. Если помочь им отрыть цеха переработки, наладить логистику, то они не только себя накормят, но еще и будут направлять деликатесы в другие регионы страны. Или песцовая ферма: где, если не на Таймыре – в ареале обитания этих пушных зверей – заниматься их разведением. Учитывая мировой спрос на натуральные меха, это отличный бизнес для родовых общин. Большой спрос на этническую культуру и предметы народного промысла. Современный тренд – этно-туризм, поскольку все больше россиян хотят посмотреть север, им нужны визит-центры. И так далее.

Оленеводство - традиционный род занятий на Таймыре. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

В 2022 году «Норникель» дополнительно выделил на развитие хозяйства семейных (родовых) общин 100 миллионов рублей. На эти деньги по заявкам таймырских промысловиков закупили снегоходы и лодочные моторы.

Анфиса Никифорова, руководитель направления по работе с КМНС Заполярного филиала «Норникеля», отметила, что техника позволяет оперативно доставлять на промысловые точки все необходимое для зимнего охотничьего и рыболовного сезона: топливо, продукты, запчасти для техники. А с промысловых точек в торговые сети Дудинки и Норильска – добытую рыбу и мясо оленя. На снегоходах для сельчан доставляют почту с вертолетов, перевозят больных к санитарным рейсам и даже проводят поисковые операции в тундре.

Отметим особое внимание к теме жилья. Возвести новые дома за свой счет на севере – удовольствие очень дорогое, без финансовой поддержки со стороны не обойтись. И этот пункт компания также предусмотрела: в список внесено строительство 18 жилых домов и домов культуры в поселках Усть-Авам и Волочанка.

В поселке Усть-Авам, что находится в 330 километрах от Дудинки, этим летом две семьи уже получили ключи от новых квартир. А в ноябре две квартиры были переданы в Дудинке детям-сиротам из числа КМНС. Но самый амбициозный проект – перенос целого поселка Тухард, фактически возведение с нуля нового населенного пункта в полутора километрах от ныне существующего до 2026 года. Учитывая, что сегодня в Тухарде более 80 домов, темпы строительства будут рекордные для Севера. Предварительно была запущена процедура СПОС (свободного, предварительного и осознанного согласия), где с местными жителями обсудили, хотят они этого или нет.

ЖИтели Тухарда обсуждают перенос своего поселка. Фото: Марина Пешкова

Поясним, что принцип СПОС – это право коренных народов давать или не давать свое согласие на проведение проекта, который может затрагивать их интересы или их территории. То есть залог соблюдения права коренных народов на самостоятельное определение своих политических, социальных, экономических и культурных приоритетов. Это право заложено в Декларации о правах коренных народов, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2007 года. Знаковым стал тот факт, что первая процедура СПОС в Арктической зоне в период председательства России в Арктическом совете прошла именно на Таймыре.

Пример многим

Отношения «Норникеля» и КМНС были отмечены на XII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» (это одно из крупнейших мероприятий, посвященных социально-экономическому развитию арктических территорий, который проходил 8 и 9 декабря в Санкт-Петербурге).

Сопредседатель рабочей группы по устойчивому развитию (SDWG) Арктического Совета Григорий Дюкарев на вопрос, кто сейчас оказывает малочисленным народам наибольшее внимание, не задумываясь ни на минуту, ответил:

- В первую очередь, конечно, «Норильский никель». И по объемам финансирования, и по регионам присутствия компании, и по коренным малочисленным народам, и по характеру поддержки разные направления – это и строительство нового поселка, языковые проекты, образовательные проекты, подготовка кадров, поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности, научные исследования и так далее.

Посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, подчеркнул:

- Мы видим, как растет экономическая деятельность в Арктике. Но, говоря об экономике, мы понимаем, что в центре всего находится человек, представители коренного населения и важно сохранить их культуру, ценности традиционный уклад жизни. Поддержка КМНС является ответственным примером ESG повестки и демонстрирует совместную ответственность бизнеса и государства в отношении коренных народов.