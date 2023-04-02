Король эстрады Филипп Киркоров сыграл в керлинг в Красноярске

Фото: соцсети Филиппа Киркорова

Король эстрады, известный певец Филипп Киркоров перед своим концертом в Красноярске сыграл… в керлинг против именитых местных спортсменов. Исполнитель собрал свою команду и вышел на лед в Керлинг-арене.

Зимнему виду спорта Киркорова обучали министр спорта Красноярского края Денис Петровский, биатлонисты Ольга Медведцева и Евгений Устюгов, а также пловец Алексей Ковригин. Ну а в команде Филиппа играли танцовщица его балета Юлия Гетман, пиар-директор Катерина Успенская, фотограф и охранник.

Королю эстрады игра пришлась по вкусу. После того, как Киркоров попал в дом, бросать он больше не стал, заявив, что уходить нужно взлете.

- Игра действительно не простая, со стороны выглядит куда более легкой. Мне понравилось, у меня был сегодня удар дня. Может быть мне и поддавались, чтобы сделать приятное – но я чувствую, что в домик я реально попал сам.

Организаторы же отметили, что для первого матча Филипп Бедросович показал отличные результаты.