На первой рабочей неделе апреля красноярцев ожидают температурные качели от -9 до +10 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Первая рабочая неделя апреля для красноярцев станет довольно контрастной – по прогнозам синоптиков ожидаются серьезные температурные качели от -9 до +10 градусов.

Так, в понедельник, 3 апреля прогнозируется 0 градусов в течение дня и ночи. Солнышко спрячется, будет пасмурно. Осадков не ожидается. Зато будет противный промозглый ветер до 10м/с.

Во вторник, 4 апреля, пойдет дождь со снегом. Утром и днем температура воздуха будет держаться на уровне -1…0 градусов. Зато к ночи серьезно похолодает до -9 градусов мороза.

5 апреля в среду утром ожидается -10 градусов, к обеду потеплеет до -2. Целый день солнечно, переменная облачность. Ветер небольшой – 1,5-2 м/с. К ночи температура воздуха опустится до -5 градусов мороза.

Потеплеет только в четверг, 6 апреля. Утром за окном будут отрицательные значения, а вот к обеду распогодится - +9 градусов. Вечером особо морозов не ожидается, температура со знаком плюс – около 5-6 градусов тепла, но пасмурно.

В пятницу хорошая погода подзадержится – 7 апреля ожидается до +9 градусов, пасмурно, а к вечеру пойдет… снег. И резко похолодает: -5…-7 градусов мороза.

Зима, хватит, пожалуйста, уходи...