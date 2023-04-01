С 3 апреля в Красноярске начнется распределение по детским садам Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с понедельника 3 апреля начнется комплектование по детским садам. Об этом сообщает главное управление образования.

Так, до 31 августа в Красноярске собираются распределить по детсадам почти 13 тысяч мест для детей 1,5-7 лет. В сентябре начнется доукомлпектование.

В период до 31 августа на краевом портале не будет отображаться очередь, а вот после распределения уже появится знак «укомплектован» с конкретным учреждением и местом малыша. После этого у родителей будет 10 дней для принятия решения – зачислить ребенка в этот детсад или вернутся в очередь.

Все необходимые документы необходимо доставить в детсад в течение 30 дней после получения направления. В противном случае решение аннулируется.