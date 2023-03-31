В Красноярском крае единое пособие на детей получают более 69 тысяч семей

Фото: Нина БОНДАРЧУК

Единое пособие для семей с низким доходом – мера государственной поддержки семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в районе его проживания. Выплата назначается беременной женщине, вставшей на учет до 12 недель беременности, и одному из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) ребенка в возрасте от 0 до 17 лет.

На сегодняшний день в Красноярском крае данную господдержку получают более 69 тысяч семей на 132 тысячи детей и более 3 тысяч беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности.

Вопросы, связанные с назначением и выплатой единого пособия семьям с детьми и беременным женщинам 31 марта 2023 г. обсуждались на коллегии министерства социальной политики Красноярского края.

Как рассказала на заседании Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края:

- Единое пособие объединило 7 действующих мер поддержки семей с детьми из разных жизненных ситуаций, начиная с периода беременности женщины и до 17-летия ребенка. Единое пособие выплачивается Социальным фондом России. Выплата двух пособий на детей: третьего ребенка в возрасте до 3 лет и на детей от 3 до 7 лет продолжает осуществляться органами социальной защиты населения до окончания периода возникновения права или до назначения ежемесячного пособия.

Кстати, родители детей до 3 лет, рождённых до 1 января 2023 года, могут выбрать форму получения поддержки – либо старые выплаты до трехлетия ребенка, либо переход на единое пособие. Но обращаем внимание, что на детей, рожденных с 2023 года, пособия оформляются только по новым правилам!

Елена Лапко, управляющий ОСФР по Красноярскому краю на коллегии еще раз разъяснила алгоритм взаимодействия при предоставлении данной господдержки:

- При назначении единого пособия, Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю в течение трех рабочих дней сообщает в органы социальной защиты населения о принятии положительного решения. Это делается для того, чтобы избежать двойной выплаты мер поддержки. Семьям, ранее получавшим выплаты в органах социальной защиты населения, не нужно сообщать о назначении пособия - сведения поступят автоматически и прежние выплаты будут прекращены. Кроме того, если единое пособие не будет назначено, то ранее назначенные выплаты будут выплачиваться до окончания срока их назначения.

Елена Лапко, управляющий ОСФР по Красноярскому краю. Фото: Нина БОНДАРЧУК

Для получения пособия нужно подать электронное заявление через портал Госуслуг, лично обратиться в клиентскую службу ОСФР по Красноярскому краю или в МФЦ. ОСФР по Красноярскому краю самостоятельно запрашивает необходимые для назначения пособия документы в соответствующих органах и организациях. Представить дополнительные сведения понадобится только в отдельных случаях, прописанных в законодательстве.