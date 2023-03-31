Жители красноярского поселка жалуются на качество воды после установки очистного комплекса за 150 млн рублей

Так выглядит вода после установки новой системы очистки. Фото: Ирина Свиридова

В поселке Преображенский Назаровского района местные жители пожаловались на качество воды после установки новой системы очистки. Об этом сообщает отделение ОНФ по Красноярскому краю.

Все началось в декабре 2022 года. Для жителей Преображенского установили новую систему очистки воды. Но радость сельчан была недолгой. Если до модернизации вода была просто чуть жестковатой, то после кипячения в ней начали появляться белые хлопья, появилась пленка и резкий запах.

Часть жителей начали запасаться специальными фильтрами. Другие же и вовсе перестали пить местную воду, запасаясь питьевой в райцентре. Сельчане обратились к общественникам. Свои подписи под жалобой поставили 158 человек.

- Непонятно что мы пьём. Запах озона очень сильный, я лично уже опасаюсь за состояние своего здоровья. Мы чистим зубы водой с отвратительным привкусом, возмущение нет предела, мы живые люди, а не подопытные кролики, извините за сравнение, - написала в соцсетях жительница Преображенского Ирина Свиридова.

После того, как ситуация вышла в информационное поле, странной модернизацией заинтересовались СК и Роспотребнадзор. Сейчас ведомства проводят свои проверки.