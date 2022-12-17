Красноярец забыл на трассе куртку с 50 тысячами рублей. Фото: МВД

Минувшей ночью, 16 декабря, в отдел полиции в Новоселово обратился 32-летний мужчина. Был взволнован, попросил о помощи, рассказал: ехал по трассе домой в Красноярск, с юга края. Заехал в придорожное кафе, чтобы перекусить. Все было отлично, только вот растерянный он – оставил там куртку. Как повесил ее на вешалку у входа, так и забыл – вышел из заведения, сел в машину и отправился дальше в путь. И только когда отмахал сотню километров, вдруг вспомнит о вещах. Беда в том, что в нагрудном кармане куртке были деньги, крупная сумма – 50 тысяч рублей.

Ехать назад? А вдруг куртки уже и след простыл? Это самая первая мысль, которая пришла ему в голову. Куда в первую очередь обращаются люди в затруднительной ситуации? Правильно – в полицию. Вот и молодой человек приехал к правоохранителям за помощью.

В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что на место, то есть в указанное красноярцем кафе, выехал начальник отделения уголовного розыска майор полиции Виталий Ворошилов. Нашел и куртку, и указанную сумму денег. А затем на попутном автомобиле со знакомым водителем отправил их красноярцу. Молодой человек поблагодарил новоселовских полицейских за помощь. И пообещал: впредь будет бдительным и станет следить за своими вещами. Чего и всем желает.