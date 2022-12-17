В Красноярске откроют 12 городских новогодних городков Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске официально отменили пышные торжества по случаю Нового года. Однако праздничная атмосфера все равно создается – без ледовых городков и наряженных елок горожане не останутся. Такой вопрос даже не стол на повестке дня.

До праздника ровно две недели, работа по строительству локаций идет полным ходом. Главная елка – по традиции – на острове Татышеве. Самая высокая елка в России уже полностью готова, гирлянды смонтированы, идет отладка и испытания. Ледовые блоки для городка завезены в нужном количестве, так что специалисты работают. Им предстоит не только установить горки, но и 14 ледовых композиций. Сроки – до 24 декабря. Церемония зажжения огней на главной городской елке пройдет в воскресенье, 25 декабря, в 19:00.

В районах города также готовятся локации. Их будет 11. Праздничная иллюминация заработает 19 декабря. А вот даты открытия:

Советский район:

- сквер «Солнечная поляна»: 21 декабря в 17:30 часов

- парк 400-летия Красноярска: 24 декабря в 17:00 часов

- сквер Космонавтов: 23 декабря в 17:30 часов

Кировский район:

- сквер «Каменный городок»: 22 декабря в 18:00 часов

- сквер Энтузиастов: 23 декабря в 18:00 часов

Октябрьский район:

- сквер Серебряный: 23 декабря в 17:00 часов

Железнодорожный район:

- парк имени Ю. Гагарина: 23 декабря в 18:30 часов

Свердловский район:

- площадь им. Свердлова: 24 декабря в 19:00 часов

Центральный район:

- сквер имени Чернышевского: 25 декабря в 18:00 часов

Ленинский район:

- парк ДК 1 Мая: 26 декабря в 18:00 часов.