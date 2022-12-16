Красноярские волонтеры из «Единой России» передали приюту корм для животных

Фото: Единая Россия

Красноярские волонтеры из «Единой России» вместе с региональным координатором партийного проекта «Защита животного мира», общественным инспектором в области обращения с животными Кристиной Лабутиной посетили приют для животных «Преданный друг» и передали корм.

Приют «Верный друг» создали не специально, а вынужденно. Два года назад волонтеры, помогающие бездомным животным, узнали о том, что в поселке Элита Красноярского края есть заброшенная база, на которой находятся 60 собак. Сюда их принимали на передержку, но предыдущие хозяева бросили собак и базу, а животные остались без еды и внимания. Часть была сильно больна, часть истощена, к сожалению, выжили не все.

Волонтеры, увидев состояние собак, решили взять над ними шефство и занялись срочным сбором помощи – на корм и лечение.Больше двух лет активисты занимаются этой работой, теперь здесь организовали полноценный приют. Сейчас в нем проживают 65 собак.

С наступлением холодов собакам стало не хватать питания, поэтому волонтеры объявили сбор круп, сухого корма, мясных продуктов, чтобы прокормить собак в сложное время. На помощь вызвался волонтерский центр партии «Единая Россия» и команда партийного проекта «Защита животного мира».

- В этом приюте я была два года назад, когда здесь был даже не приют, а просто заброшенная передержка, и собакам действительно нужна была помощь. Сейчас, спустя два года, мы видим, что была проделана колоссальная работа. Это новые вольеры, это зона выгула, это, правда, очень большой труд. То, что делают волонтеры, тем более девочки, это, конечно очень тяжело, и собаки выглядят потрясающе, - рассказала региональный координатор партпроекта «Защита животного мира» Кристина Лабутина.

Сейчас у приюта есть большая потребность в питании для собак, утеплении и социализации:

- Это корм, это крупы, которых уходит гораздо меньше, чем корма, но при этом собаки остаются сытыми. Это различные утепления, солома, сено, игрушки какие-то можно для них привезти. На самом деле, в какие-то сезонные моменты помощь требуется постоянно. Например, с вакцинами, с утеплением вольеров, с дровами. К тому же, всегда пригодится человек, который может просто прийти, погладить, почесать собак, погулять с ними. Им тоже нужно общение, им нужна социализация, - рассказала волонтер Елена Саткеева.

Отметим, проблема бездомных собак остро стоит в Красноярске. За последние годы их количество на улицах города стремительно увеличивается, на сегодняшний день специалисты фиксируют около 5000 бездомных животных, которые держат в страхе городские улицы. Решение проблемы не могут найти много лет.

Формирование в обществе ответственного отношения к животным – основная задача партийного проекта «Защита животного мира» и один из приоритетов Народной программы «Единой России».