У сирот брала, в свой карман складывала: в Красноярске главный бухгалтер детского дома имени Совмена подозревается в хищении 34 миллионов рублей

На главбуха частного детского дома в Красноярске завели уголовное дело. Фото: сайт детского дома

История не просто резонансная – неприятная, некрасивая и в целом достойная всяческого человеческого порицания. В ней фигурирует главный бухгалтер детского дома. Частного детского дома. Настоящий дворец в историческом центре города, среди зелени на берегу Качи в 2003 году на свои средства открыл Почетный гражданин Красноярска Хазрет Совмен. Он же является его главным благотворителем.

Учреждение называют одним из лучших в стране. Но кто бы мог знать, что выделяемые меценатом средства на содержание детского дома почти два года утекали в карман главного бухгалтера. Речь идет не о миллионе – двух. В полиции «Комсомольской правде»-Красноярск озвучили цифру: с апреля 2021 года по ноябрь 2022 года она перевела со счетов учреждения на свои личные банковские счета около 34 миллионов рублей. То есть в среднем по 1,8 миллиона в месяц.

Их оперативного видео, которое представили в полиции, следует – 49-летняя женщина вину свою признавала, догадывалась, что за ней придут. История очень запутанная, сыщикам предстоит выяснить все обстоятельства преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Дело завели, а осадочек-то остался. Как отнесется к этому благотворитель?