На рабочей неделе в Красноярске потеплеет до 0 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на новой неделе ожидается потепление до -5 градусов. Прогноз составил портал GISMETEO.

В понедельник днем ожидается около -12 градусов, ночью похолодает незначительно, до -13. Будет пасмурно и ветрено, возможны порывы до 16 метров в секунду. Во вторник синоптики ожидают от -10 днем до -18 ночью. Будет снежный день, но без сильного ветра.

В среду резко потеплеет. Днем температура воздуха поднимется до -5 градусов. Возможен снегопад, а ветер стихнет. Ночью столбик термометра опустится до -10 градусов.

В четверг днем температура установится на отметке -7 градусов. Вновь будет пасмурно и снежно. Ветер усилится, порывы до 8 метров в секунду. Ночью похолодает до -13 градусов.

В пятницу похолодает до -8 днем и до -11 ночью. Снег продолжит идти, зато стихнет ветер. Максимальные порывы около 2 метров в секунду.