Результаты Большой научной экспедиции в Норильском промышленном районе удивили ученых. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Третий год территория Таймыра становится местом притяжения ученых Сибирского отделения Российской академии наук. И не только их – сюда потянулось научное сообщество из других институтов страны. Благодаря активной поддержке компании «Норникель» академики (и состоявшиеся, и будущие) получили возможность для проведения своих исследований, равных которым по масштабам давно не случалось. В нынешнем году состоялась Большая научная экспедиция, которая охватила не только Таймыр, но и Мурманскую область с Забайкальем, то есть территории, где расположено производство компании. Результаты своих исследований, порой неожиданные, ученые презентовали на различных уровнях, в том числе в Общественной палате РФ. В мероприятиях принимали участие представители общественных и экологических организаций, эксперты, научные деятели, профильные студенты и в целом все, кого волнует сохранение биоразнообразия. Накануне, 15 декабря, в ТАСС состоялась публичная пресс-конференция для широкого круга.

Соавторство ученых и бизнеса

На самом деле задумка пригласить ученых на Таймыр у «Норникеля» появилась давно. По словам вице-президента компании по федеральным и региональным программам Андрея Грачева, несколько лет назад вместе с академиком Валентином Пармоном, председателем Сибирского отделения РАН, они обговаривали идею комплексного изучения состояния окружающей среды. Было понятно, что для ведения хозяйства в Арктической зоне мало отраслевой науки в лице института «Гипроникель». Должна быть подключена фундаментальная наука. Ученым предложили сотрудничество по принципу: вы сами составляете планы и объемы исследований, а мы, то есть компания, окажем всю необходимую поддержку. И в итоге ждем от вас научно обоснованные рекомендации по бережному ведению хозяйственной деятельности производства.

Фото: предоставлено компанией «Норникель»

В 2020 году на Таймыр был заброшен первый научный десант, в который вошли почти полсотни ученых различных направлений из 14 сибирских институтов. В 2021 году Большая норильская экспедиция продолжилась. Участники изучали ландшафты, почвы, скорость деформации протаявших грунтов, в том числе с помощью космической съемки, состояние водоемов, биоразнообразие, историю антропогенного воздействия, брали всевозможные пробы, а после тщательно изучали их в лабораториях. Также была экспедиция Фонда полярных исследований Артура Чилингарова и этнографическая экспертиза, по итогам которой сформировалась программа «Норникеля» по поддержке коренных малочисленных народов севера.

В феврале текущего года анонсировали проведение Большой научной экспедиции, интересы которой – изучение биологического разнообразия. В периметр исследования вошли разведочные, добычные, производственные, транспортно-логистические и энергетические объекты Норильского, Кольского и Забайкальского дивизионов «Норникеля». Смысл исследований, простыми словами: изучить представителей флоры и фауны, которые являются индикаторами экосистемы. Включая тех животных, птиц и растения, которые входят в список особо охраняемых. Нужно было определить потенциальные негативные факторы и угрозы биоразнообразию со стороны производственных объектов компании. И составить рекомендации по минимизации негативных последствий деятельности.

Оценку такому сотрудничеству дала исполнительный директор Ассоциации «Национальная сеть Глобального Договора» Наталья Дорпеко:

- Я хотела бы отметить высочайшее качество проделанной научной работы. На сегодняшний день это первое масштабное исследование, которое открывает буквально новую страницу корпоративного вклада в экологическую повестку. «Норникель» в целом подходит к теме устойчивого развития очень комплексно, и сейчас мы наблюдаем работу компании по целой серии направлений: это вклад не только в сохранение биоразнообразия, но и в климатическую повестку.

Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Результаты удивили ученых

Экспедиция охватила более 71 тысячи квадратных километров, из которых свыше 30 тысяч приходится на Норильский промышленный район. Здесь исследовали 41 полигон. Изучалась как территория вблизи предприятий, то есть санитарно-защитная зона с максимальным уровнем промышленного воздействия на окружающую среду (это 5 – 10 километров от промышленных предприятий), так и территория со средним уровнем влияния и так называемый фон – зона, минимально затронутая деятельностью производственных объектов.

Проанализировав полученные данные, ученые удивились: воздействие предприятий «Норникеля» на местную экосистему оказалось меньше ожидаемого. Слово руководителю экспедиции, директору Института систематизации экологии животных СО РАН Виктору Глупову:

- Именно санитарно-защитные зоны определяют высокую степень воздействия, и они в большинстве своем установлены правильно. Для меня стали неожиданностью некоторые наблюдения, ведь до этого я считал, что производство будет действовать на экосистему намного сильнее.

Краснокнижные кречеты. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Ученые опасались, что санитарно-защитная зона может оказаться шире. Но оказалось не так. Например, орнитологи с удивлением заметили лебедей-кликунов в окрестностях Талнаха – в зоне значительного промышленного воздействия. И других краснокнижных птиц: орланов-белохвостов, сапсанов, кречетов, гусей гумеников. Такие птицы обычно выбирают для себя благоприятную среду, зачастую облетают стороной даже небольшие города. Или обыкновенный заяц – он отлично себя чувствует на территориях со средним уровнем влияния предприятия, потому что для него здесь достаточная кормовая база.

По словам Виктор Глупова, некоторые виды растений и животных быстро приспосабливаются к новым условиям, но их реакцию нельзя использовать как критерий оценки негативного воздействия. Так что задача как раз в том, чтобы найти тот самый точный критерий.

Свой доклад представил и доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Михаил Гладышев, его компетенция – водоемы:

- Мы выделили те озера, которые требуют внимания, уточнили границы негативного воздействия на окружающую среду. Все оказалось не таким страшным, как это было 20 лет назад: из 14 исследованных озер только 2 оказались с сильной степенью загрязнения. Мы выделили индикаторные виды, по которым можно оценить степень влияния, и определили, что наблюдать динамику нужно именно по биоразнообразию, а не по количеству различных организмов.

Индикатор состояня окружающей среды - заяц. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

- Мы порадовались, что за теми санитарно-защитными зонами, которые обозначены вокруг предприятий, воздействие на окружающую среду минимально. И хотим знать степень нашего влияния, знать, насколько оно негативно и насколько обратимо. Если оно существенно, то, конечно, нам нужно пересмотреть наши технологические процессы. Если оно приемлемо, то нам нужно организовать компенсирующие мероприятия, и тогда окружающая среда сама расцветет. В любом случаем мы продолжим очень комплексно над этим работать, вплоть до изучения бактерий, и мы очень надеемся, что наши изыскания пойдут на пользу, - прокомментировал вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев.

Оценка и последствия

И ученые, и представители «Норникеля» едины во мнении: точка не поставлена, совместная работа продолжился на следующий год. В каком формате, будет ли это экспедиция – решают. Виктор Глупов уже сейчас заявляет: свои исследования намерены использовать в просветительских целях. Например, в январе 2023 года назначены встречи со студентами Заполярного университета в Норильске, и не только с ними. По принципу: всегда готовы делиться знаниями и научными достижениями, благодаря компании, которая все это поддерживает.

А вот какую экспертную оценку проделанной работе дал советник руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов. Он отметил, что практика оценки экосистем самим «Норникелем» и его подразделениями уникальна и крайне важна, поскольку это может дать ощутимый практический результат:

- Все проблемы Норильского промышленного района несправедливо и неправильно сваливать на нынешнюю систему управления компанией, это продукт давнего и многолетнего воздействия. Но, исходя из требований сегодняшнего дня и того, что «Норникель» делает, это большой шаг вперед. Мы имеем хороший результат научного исследования экосистемы, который будет иметь практическое применение. Надеюсь, что сотрудничество крупного бизнеса в лице «Норникеля» с академической наукой будет иметь решающее значение для природы Арктики. Без поддержки бизнеса, применяющего современные технологии, в том числе в научных исследованиях, многие программы просто невозможны, и пример «Норникеля» является самым позитивным в этой части на сегодня.

Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Экологические программы в рамках соглашения с Минприроды

Остается добавить, что в 2022 году «Норникель» заключил два соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии России, которые касаются сохранения биоразнообразия. Первое соглашение касается учета и восстановления численности белого медведя. К этому краснокнижному обитателю Арктики у компании особое отношение. В последние годы не раз принимали участие в спасении медведей, помогая экологам. Второе соглашение – участие «Норникеля» в мероприятиях по сохранению популяции кречета, самого крупного представителя семейства соколиных.

И, конечно же, нужно сказать о «Серной программе», самом крупном экологическом мероприятии, которая должна принести свои положительные результаты в Норильском промышленном районе уже после 2023 года.