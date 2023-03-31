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Общество30 марта 2023 23:02

В Красноярске на первых апрельских выходных ожидается похолодание до -16 градусов

Публикуем прогноз погоды в Красноярске на выходных 1-2 апреля 2023 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на первых апрельских выходных ожидается похолодание до -16 градусов

В Красноярске на первых апрельских выходных ожидается похолодание до -16 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на первых выходных апреля похолодает до -16 градусов. Прогноз погоды составили синоптики Гидрометцентра.

Так, в субботу днем ожидается -6 градусов. Будет снежно и холодно, но без сильного ветра. Ночью снегопад прекратится, но температура понизится до -16 градусов.

В воскресенье днем немного потеплеет, до -2 градусов, местами даже выглянет солнце. Осадков не ожидается. Ночью столбик термометра понизится до -5 градусов.

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