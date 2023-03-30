Поддерживать чистоту в дачных посёлках можно только сообща

26 марта на встрече для дачных и садовых товариществ, расположенных на территории Мининского сельсовета, собрались около 20 человек. Как правило, обсудить вопросы порядка на территориях приходят представители СНТ и ДНТ, у которых уже заключены договоры на вывоз мусора, но были и те, кто ещё не озаботился этим вопросом.

«Некоторые придерживаются такой позиции: у меня мусора нет, и договор я заключать не буду. В некоторых СНТ и ДНТ, относящихся к уклонистам, владельцы жилых домов открыли лицевые счета для оплаты услуг регоператора напрямую в Красноярскэнергосбыте, например ДНП «Караульная». Всего же на территории Мининского сельсовета находятся 160 садовых и дачных товариществ, и только 30 из них на сегодняшний день заключили договоры», – пояснили в «Красноярской рециклинговой компании».

Как отмечают представители регоператора, ситуация на территориях товариществ очень «неравномерная» - где-то люди готовы наводить порядок, оборудовать площадки и оплачивать вывоз мусора, Таким всегда идут навстречу и даже помогают с оборудованием. Например, с ДНТ «Заимка» переговоры и согласование места под площадку велись около года. Никто не хотел, чтобы она была оборудована рядом с домами. Но, когда работа идет сообща, компромисс всегда можно найти. Теперь в «Заимке» есть площадка, которая соответствует санитарным нормам и проблем с вывозом мусора там не будет. А недавно КРК передали товариществу и мульду.

Но есть и обратные примеры, когда несколько людей на территории категорически отказываются исполнять требования законодательства, настраивая на это большинство членов товарищества, доведя ситуацию до конфликта. Так до сих пор разумного решения не нашли в товариществе «Сосна-1», где договор с регоператором до сих пор не заключен.

Другая «мусорная» проблема на местах – кража контейнеров. В некоторых товариществах она уже носит систематический характер. Сложности еще бывают, что не везде можно сделать площадки, или когда до поселка нельзя добираться круглый год - дороги плохие или их вообще нет. Но и такие вопросы тоже постепенно решаются.

Глава Мининского сельсовета Иосиф Кольман, который присутствовал на встрече с товариществами территории, поддержал позицию регоператора и рекомендовал руководителям СНТ и ДНТ подавать в суд на неплательщиков и уклонистов. И отметил, что суды уже рассматривают дела нескольких нарушителей. Как только первые получат решение суда и вынуждены будут заплатить не только долг, но и пени с судебными издержками, остальные, возможно, задумаются и поторопятся с решением.

По словам специалистов «КРК», встречи с товариществами очень важны – есть возможность обсудить и проблемы, и общие задачи. Так, например, в СНТ «Парус» уже согласовали площадку, а контейнеры у них есть свои. Как правило, после таких встреч, в результате обсуждения удается найти решения и заключить договоры, не доводя дело до суда. Ведь закон соблюдать надо. Ну а если самостоятельно обратиться к оператору, не дожидаясь судебных исков, можно и на поддержку рассчитывать, и на помощь в оборудовании площадок.