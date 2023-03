В Красноярском крае людей эвакуировали из спорткомплекса из-за оставленного листа с текстом песни Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе Назарово Красноярского края целый спорткомплекс эвакуировали из-за оставленного листка с переведенным текстом песни «Blow» исполнительницы Ke$ha. Об этом «КП-Красноярск» рассказали в МВД по краю.

Все началось с того, что работники спорткомплекса «Лидер» заметили на проходной подозрительную бумажку. Раскрыв листок, они сначала просто удивились, а прочитав несколько строк, уже испугались. Через минуту сотрудники дрожащей рукой набирали телефон полиции.

Дело в том, что на листке была записан текст песни Blow (обычно это слово переводят как «дуть», но в сленговом значении используется, как «разнос», «удар» или «взрыв») с переводом.

Вот конкретные строчки:

It's time to kill the lights and shut the DJ down

This place about to

Tonight we're taking over, no one's getting out

This place about to blow

Blow

Пора вырубить свет и заткнуть диджея

Это место вот-вот…

Мы его захватили, никто не выберется

Это место вот-вот взорвется

Взорвется.

Всех посетителей и работников эвакуировали. Естественно, ничего взрывоопасного найдено не было.

Полицейские выяснили, что лист оставил 48-летний отец девочки, которая занимался в спортивной секции комплекса. Оказалось, что в этот день она должна была принести репетитору перевод любимой англоязычной песни, но забыла его дома, поэтому попросила папу принести домашнюю работу в спорткомплекс

Выслушав объяснения мужчины и девочки, стражи порядка не увидели в ситуации намека на ложное минирование. Отца с дочерью отпустили, а остальным разрешили вернуться в здание.