Забота о здоровье – лучшее лекарство

Фото: Мария ЛЕНЦ

В каждом городе фестиваля состоится фирменный семейный праздник «Комсомолки» - «Карапузы, на старт!», для малышей от 8 месяцев до 4 лет. И это будут первые в их жизни спортивные соревнования! Конечно же, с медалями, дипломами и подарками.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Людей серебряного возраста мы приглашаем на образовательную площадку с лекциями о здоровом долголетии, государственных программах лекарственного обеспечения, современных электронных сервисах, с дегустациями, презентациями и профилактическими осмотрами. Все участники получают в подарок журнал «Серебряный возраст», который подготовлен специально для фестиваля «Столица здоровья».

Организаторы - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки».

- Мы очень признательны жителям Красноярского края и Хакасии за то, что они выбирают «Губернские аптеки»! И всегда самым главным показателем нашей работы была, есть и будет ваша оценка. Желаю вам здоровья, позитивного настроения, и помните, что наши сотрудники во всех городах и поселках всегда вас ждут и готовы вам помочь. К счастью, посещение аптеки сегодня - это не обязательно покупка лекарств. К нам приходят за натуральной косметикой, полезными продуктами для детей и взрослых, товарами для здорового образа жизни. Мы часто проводим дни открытых дверей с дегустациями, консультациями, подарками, у нас много бесплатных сервисов, новых направлений – мы делаем все для наших покупателей, чтобы им было удобно, приятно и полезно с нами общаться лично или онлайн. Только для вас мы создали аптеки, которые соответствуют самым высоким стандартам качества. И с удовольствием приглашаем вас бывать у нас почаще, - говорит генеральный директор АО «Губернские аптеки» Алена Попова.

Как пчелки соревновались с морковками

В физкультурно-спортивном центре «Юбилейный» в Енисейске на старт впервые вышли спортсмены, многим из которых не исполнилось и года! Проходить дистанцию им помогали родители, братья и сестры, которые ползли рядом и заманивали малышей игрушками, вкусняшками, телефонами и планшетами. Но абсолютный хит – ключи от машины, такие завлекательные и которыми папа почему-то не разрешает играть…

Фото: Мария ЛЕНЦ

Семейные команды пришли в костюмах: яблоки соревновались с витаминками, морковки – с пчелками, спецназовцы – с принцессами. А вот и отзывы родителей:

- Было круто! Малыш и мы остались в восторге! Ждем праздник снова!

- Прекрасный праздник для наших малышей. Вы молодцы! Спасибо огромное!

- Уважаемые организаторы мероприятия! Спасибо вам! Мы под впечатлением. Такие все красивые детки, прелесть просто.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Это наши первые спортивные соревнования, первая медаль, мы в восторге!

- Для Енисейска это новый формат праздника, хорошо бы делать их почаще, - говорит сотрудник студии детских праздников «Брызги счастья» Виктория Рослова, которая играла с малышами в разные кубики буквально до упаду!

А студенты и преподаватели Енисейского педагогического колледжа рисовали с малышами картины и открытки.

- Просто слезы умиления смотреть на такие соревнования, - говорит преподаватель колледжа Нина Ширипова.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- А еще мы дополняли костюмы малышей, рисовали на их ручках и личиках пчелок, бабочек, тигрят и цветы, - добавляет студентка 3-го курса Дарья Снимщикова.

- Спасибо большое за такой веселый праздник и возможность пообщаться с родителями на важную тему - безопасность детей в автомобиле, - говорит Юлия Горлова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Енисейска и Енисейского района, которая рассказывала и показывала, как правильно перевозить ребенка в детском кресле или автолюльке.

Но все же самой важной частью праздника была тема «Расти здоровым, малыш!».

Малыши из группы «Колобок» Озерновского детского сада № 6 и их воспитатель Татьяна Федорова показали родителям, как правильно делать зарядку со своим ребенком.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Волонтеры-медики Лесосибирского медицинского техникума учили чистить зубки.

А сотрудники «Губернских аптек» предлагали малышам попробовать витаминки-мармеладки, а их мамы в это время успевали протестировать натуральную косметику. А еще проверяли стопы малышей на плантографе, чтобы не пропустить нежелательные изменения и вовремя их скорректировать. Напомним, эта услуга бесплатная и доступна в «Губернских аптеках» во многих городах Красноярского края для людей всех возрастов.

Секрет долголетия – пятый этаж!

Енисейцев серебряного возраста принимала Центральная городская библиотека.

Врач Енисейской районной больницы Наталья Дульнева рассказала о витаминах, необходимых людям в серебряном возрасте, и о правильном питании.

Сотрудники «Губернских аптек» показали свои бесплатные сервисы, угостили чаями и познакомили с натуральной косметикой собственного производства.

- Все нравится, все интересно. Настоящий праздник здоровья. А еще увидела много знакомых, которых давно не видела, и библиотека после ремонта просто отличная, - говорит Ольга.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы даже и не знали, что у нас в Енисейске в «Губернской аптеке» можно отдать просроченные лекарства на утилизацию, - говорят пенсионеры. А мы добавим, что это можно сделать и в других городах, причем бесплатно.

На площадке мобильной бригады Енисейской районной больницы можно было сделать ЭКГ, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, степень насыщенности крови кислородом, измерить внутриглазное давление.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Знакомиться с секретами здорового долголетия, витаминами, косметикой для пожилых, изучать советы врачей участники фестиваля продолжат дома с помощью журнала «Серебряный возраст», который все получили в подарок.

Впрочем, у енисейцев есть и свои общие секреты долголетия, о которых они рассказали коллективно:

- Круглый год занимаемся скандинавской ходьбой, фитнесом, летом катаемся на велосипедах, зимой – на лыжах. Учимся на курсах, в кружках, ходим на все события, поем. И все это - бесплатно!

- В нацпроекте «Демография» особое внимание отводится активному долголетию граждан старшего поколения. В крае есть инфраструктура для занятий адаптивной физкультурой, скандинавской ходьбой. Пожилые люди могут обучаться методам самомассажа, тренировать память и внимание. Созданы школы родственного ухода. Обо всех возможностях для наших жителей мы расскажем на площадках каждой фестивальной столицы, — отмечает Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Участники фестиваля поделились и своими собственными секретами активного долголетия.

- Мне 75 лет, люблю путешествовать, в этом году уже взяла билеты на весну и на осень, - делится своим секретом активности Галина Алексеевна. – А еще вместе с соседкой читаем и обсуждаем книги, говорим о здоровье, вот журнал ей отнесу. На днях ей 80 лет, думаю над подарком.

- Большая благодарность организаторам, все для меня новое, - говорит Тамара Михалькова. – Сейчас сдала все анализы, все хорошо, это радует. Наверное, помогает мой пятый этаж в доме без лифта! А еще у нас уже 30 лет работает клуб «Берегиня», я его создавала, и мы до сих пор встречаемся, обсуждаем разные вопросы и, конечно, здоровье. Особенность нашего города в том, что здесь много талантливых людей, художников, музыкантов, писателей.

- Главное, сердцем не стареть, - уверена Людмила Павловна. – Объездила с мужем полсвета, хожу пешком, пишу стихи.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Пишу рассказы, стихи, издаю сборники, у меня их уже восемь. Участвую в проекте «Дома и домочадцы» - это истории людей, которые жили в старых домах Енисейска; работаю с архивами многих городов, - рассказывает Татьяна Фролова. - Стараюсь реже обращаться в больницу, не останавливаюсь на прошлом, думаю о будущем, наверное, это и помогает быть здоровой.

КСТАТИ

Фестиваль в Енисейске состоялся при поддержке и участии администрации г. Енисейска, ФСК «Юбилейный», Центральной библиотечной системы г. Енисейска, Енисейской районной больницы, волонтеров-медиков Лесосибирского медицинского техникума, Комплексного центра социального обслуживания населения «Северный», Енисейского педагогического колледжа, студии «Брызги счастья», а также Красноярского краевого Совета ветеранов, министерства здравоохранения и министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, Красноярского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, Краевого центра развития семейных форм воспитания, Госавтоинспекции Красноярского края.

Внимание

Следующей «Столицей здоровья» станет Канск

Малыши Канска и Канского района в возрасте от 8 месяцев до 4 лет смогут принять участие в семейном празднике здоровья «Карапузы, на старт!». Малыши будут преодолевать ползком или бегом дистанцию от 9 до 30 метров.

Праздник состоится 15 апреля, в субботу, в Доме спорта «Текстильщик» по адресу: ул. 40 лет Октября, 33. Начало в 9.30.

Регистрация на старты уже идет и продлится до полного комплектования групп.

Для регистрации отправьте письмо на электронный адрес karapuz_2023@bk.ru. В теме письма напишите «Карапузы, на старт!». В письме укажите город, имя, фамилию и дату рождения ребенка, Ф.И.О. одного из родителей или законных представителей, контактный телефон.

Образовательная площадка фестиваля откроется 15 апреля в Молодежной библиотеке Канска на пл. Коростелева, 1 и будет работать с 14.00 до 17.00.

В программе - лекции о здоровом долголетии, площадки профилактических осмотров «Ваше здоровье», дегустации, консультации, чаепитие.

Вход на площадки фестиваля «Столица здоровья» свободный, все гости фестиваля получат подарки от организаторов.