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Общество15 декабря 2022 16:15

Губернатор Красноярского края Усс попал под новые санкции США

Также под санкции попал Потанин и «Интеррос», владеющий акциями «Норникеля» в пользу бизнесмена
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

США ввели очередной пакет санкций против российских чиновников и бизнесменов. В черный список попали российские губернаторы, в том числе, Александр Усс.

Также Штаты ввели санкции против главы «Норникеля» Владимира Потанина и ХК «Интеррос», которая владеет акциями «Норникеля» в интересах Потанина. Против самого «Норникеля» санкции введены не были.

Отметим, что губернатор Усс ранее также попал в санкционные списки Канады и Великобритании. В те же самые списки попали и «коллеги по несчастью» Усса из числа других губернаторов.

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