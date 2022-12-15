Губернатор Красноярского края Усс попал под новые санкции США

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США ввели очередной пакет санкций против российских чиновников и бизнесменов. В черный список попали российские губернаторы, в том числе, Александр Усс.

Также Штаты ввели санкции против главы «Норникеля» Владимира Потанина и ХК «Интеррос», которая владеет акциями «Норникеля» в интересах Потанина. Против самого «Норникеля» санкции введены не были.

Отметим, что губернатор Усс ранее также попал в санкционные списки Канады и Великобритании. В те же самые списки попали и «коллеги по несчастью» Усса из числа других губернаторов.