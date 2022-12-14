Бюджет Красноярского края на 2023-2025 гг. превысил триллион рублей

Владимир БАХАРЬ: - Нами сформирован сбалансированный бюджет, который учитывает как новые вызовы, так и новые задачи. Фото: Пресс-служба министерства финансов края

До принятия документ прошел все стадии публичного и экспертного обсуждения. Это позволило максимально учесть интересы жителей края, а также предусмотреть средства для дальнейшего развития региона.

О том, каким будет краевой бюджет в следующем году и на что будут потрачены бюджетные средства, рассказал заместитель председателя правительства края – министр финансов края Владимир Бахарь.

- Владимир Викторович, позади огромная работа над главным финансовым документом. Если по-крупному, чем он отличается от бюджетов прошлых лет?

- Основная особенность нового бюджета – это объем запланированных ресурсов. Впервые в истории края стартовые параметры трехлетнего бюджета как по доходам, так и по расходам превышают один триллион рублей. Таким образом, мы выполняем задачу, которую поставил губернатор по раскрытию финансового и экономического потенциала нашего края.

Что касается непосредственно 2023 года, то бюджетные параметры выглядят следующим образом: доходы запланированы в размере 344 млрд рублей, расходы – 389 млрд рублей, дефицит – 45 млрд рублей. Его основным источником финансирования станут остатки средств на начало года и бюджетный кредит из федерации.

В главном финансовом документе обеспечена преемственность бюджетной политики – мы продолжим реализацию национальных проектов, сохраним все социальные обязательства, а также курс на поддержку отраслей экономики и территорий. Появилось и новое направление, связанное с реализацией крупных инфраструктурных проектов, в том числе с использованием инструментов «инфраструктурного меню». В первую очередь, это такие объекты, как строительство метро в Красноярске, реконструкция перрона Красноярского аэропорта, возведение Высокогорского моста, новые автомобильные дороги.

- С какими трудностями пришлось столкнуться при планировании доходов на предстоящую трехлетку?

- Бюджет формировался в очень непростых условиях. Как вы помните, в течение года наблюдалась большая турбулентность на валютных и сырьевых рынках. Нестабильная динамика цен на цветные металлы и нефть, колебания курса рубля и высокие темпы инфляции, которая в марте-апреле 2022 года достигла пиковых значений, безусловно, отразились на состоянии экономики и финансов. Но благодаря оперативно принятым антикризисным решениям и на уровне края, и на уровне федерации ситуация постепенно стабилизировалась. Сегодняшнее положение дел позволяет нам надеяться на выполнение всех прогнозных параметров и хорошее завершение текущего года – это позволит более уверенно приступить к исполнению бюджета следующего года.

Что касается планирования доходов на следующие три года, то мы ориентировались на базовый вариант прогноза социально-экономического развития Красноярского края, такой же сценарий заложен и при формировании федерального бюджета.

Вместе с тем мы понимаем, что в силу объективных обстоятельств, прежде всего связанных с проведением специальной военной операции, ситуация может измениться. Поэтому с целью оперативного реагирования на внешние вызовы и сохранения финансовой устойчивости мы предусмотрели специальные механизмы. Например, в новом бюджете увеличен размер резервного фонда правительства края до 4,5 млрд рублей на 2023 год. Также есть изменения законодательства, которые позволят быстро принимать бюджетные решения при необходимости.

- На протяжении последних лет особенностью бюджета является его социальная направленность. Сохраняется ли данный подход в новом бюджете?

- Бюджет традиционно является социально ориентированным. На социальную поддержку граждан пойдет почти пятая часть бюджета. При этом мы не только сохраняем, но и индексируем все социально значимые расходы. Появляются также новые акценты и меры поддержки – в частности участникам специальной военной операции и их семьям.

Если говорить в целом о социальной сфере, включая здравоохранение и образование, то только в этих трех отраслях сконцентрирована почти половина расходов краевого бюджета.

К слову, между первым и вторым чтением бюджета была принята внушительная по своим объемам правительственная поправка, изменившая параметры бюджета в трехлетнем периоде по доходам на 39,5 млрд рублей и по расходам на 50,5 млрд рублей. В поправке учтены дополнительно выделенные средства федерального бюджета и собственные средства края, которые с учетом поручений губернатора и предложений депутатов распределили на финансирование многих направлений.

Так, по отрасли здравоохранения в 2023-2025 годах дополнительно предусмотрели порядка 19 млрд рублей, в том числе 4,1 млрд рублей в 2023 году. Из них почти 7 млрд рублей запланировано на начало строительства детской многопрофильной больницы в Красноярске. Увеличен объем средств на Территориальную программу обязательного медицинского страхования, обеспечение лекарствами, оказание высокотехнологичной медицинской помощи, обследование новорожденных, капитальные ремонты медицинских учреждений.

В трехлетнем периоде по линии социальной политики дополнительно запланировали порядка 18 млрд рублей. Среди них 8,6 млрд рублей на выплаты пенсионерам, 5,8 млрд рублей – выплаты на детей, в том числе в рамках единого пособия в связи с рождением и воспитанием детей. На 1,8 млрд рублей увеличили объем господдержки отдельным категориям граждан на основании социального контракта. Почти 1 млрд рублей дополнительно предусмотрели на выплаты безработным гражданам.

Объемы финансирования отрасли образования в 2023-2025 годах увеличили на 10,4 млрд рублей. Из них на модернизацию школьных систем образования и создание новых мест в школах планируют дополнительно направить 2,6 млрд рублей, на организацию бесплатного горячего питания – 1,7 млрд рублей, на введение дополнительных часов внеурочной деятельности для школьников – 1,3 млрд рублей. Почти 3 млрд рублей предусмотрено на выплаты за классное руководство.

Дополнительные средства выделены также в сфере культуры, спорта, молодежной политики, развития туризма и по другим социально значимым направлениям.

- Запланирован ли рост зарплат бюджетных работниковв следующем году?

- На следующий год на оплату труда работникам бюджетной сферы мы плюсом закладываем более 17 млрд рублей. Эти средства будут направлены на обеспечение решений 2022 года. Кроме того, дополнительные ресурсы предусмотрены на достижение целевых показателей заработной платы по майским указам Президента, на повышение МРОТ с 1 января 2023 года на 6,3%. Также в бюджете учтена системная индексация зарплат с 1 октября следующего года на 5,5%.

- На какую поддержку из краевого бюджета могут рассчитывать территории края в следующем году?

- В 2023 году более 126 млрд рублей, или свыше 30% расходов краевого бюджета, поступит в муниципальные образования по различным направлениям. В крае сохранены действующие механизмы поддержки территорий и увеличены расходы по отдельным направлениям.

В первую очередь, речь идет о муниципальных комплексных проектах и внушительной программе строительства. Несмотря на непростые условия, мы не останавливаем строительство и продолжаем возводить объекты, где уже начались работы, подготовлена проектная документация или предусмотрены федеральные средства. Общий объем на указанные цели в ближайшие три года, без учета стоимости метро, составляет более 54 млрд рублей. А география строительства охватит более 80% территорий. Запланировано строительство, реконструкция или разработка проектной документации в отношении более 190 объектов. Это поликлиники, школы, детские сады, спортивные площадки, дома культуры и др.

Также в приоритете выделение средств на ремонты и укрепление материально-технической базы социальных учреждений, благоустройство, ремонт дорог, реализацию проектов по обеспечению чистой водой, подготовку к зиме и развитие северных территорий.

К слову, все эти направления расходов входят в бюджет развития края, который в следующем году составит порядка 70 млрд рублей. Это на 18 млрд рублей превышает первоначальный бюджет текущего года и более чем на 30 млрд рублей – бюджет прошлого года.

- Владимир Викторович, при таких масштабных программах и расходах как бы вы охарактеризовали принятый бюджет?

- Несмотря на все сложности, нами сформирован сбалансированный бюджет, который учитывает как новые вызовы, так и новые задачи. С одной стороны, он традиционно является социальноориентированным, с другой - позволяет обеспечивать развитие экономики, укреплять инфраструктуру, поддерживать территории. Теперь главное – качественное его исполнение.

И в завершение нашего разговора, пользуясь случаем, хотел бы поздравить жителей края с наступающим Новым годом, пожелать всем крепкого здоровья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.