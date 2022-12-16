В Красноярске ожидаются солнечные, но ветреные выходные Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцам на выходных пообещали мороз и солнце, но с сильным ветром. Прогноз составил GISMETEO.

В субботу 17 декабря ожидается солнечная погода без осадков. Днем ожидается около -13 градусов, ночью похолодает до -19 градусов. Ветра почти не будет, максимальные порывы около 3 метров в секунду.

В воскресенье как раз усилится ветер, возможны порывы до 15 метров в секунду. Дневная температура составит около -10 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют, ожидается солнечный день. Ночью вновь похолодает до -19 градусов.