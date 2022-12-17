Загадка кочевников: однажды переночевав в юрте, путешественник проснулся другим человеком, с тех пор он построил 1000 юрт

Александр и Дарья, современные юртостроители. Фото Юрты Сибири.

- Я человек мира, - признается красноярец Александр Лист. – Побывал в 36 странах. Но не турист, а, скорее, путешественник.

Как-то его занесло в Монголию, там довелось переночевать в юрте. И всё, проснулся другим человеком. Загорелся, тоже захотел себе такую. Привез из Монголии, но разочаровался, не то. Выход нашелся быстро – сделать самому. Так и стал первым в России юртостроителем, за 10 лет создал больше 1000 «круглых домов». В чем их секрет, поделился с «КП – Красноярск».

Главное ввязаться в драку

Александр Лист – в Сибири человек известный. Устраивает авторские туры (в том числе, на плато Путорана), читает рэп. Есть и «серьезный» бизнес - производство фасадов. А с 2012-го в его жизнь вошли... юрты.

- Та первая, купленная в Монголии, была аутентичным хламом. Дерево грубо обработано, покрашено плохо. Топорная выделка войлока, запах тот еще! Понятно, ни на какой участок, как мы с семьей мечтали, ставить её не стали. И откуда-то появилось спонтанное желание – давай сделаем свой продукт? А почему нет? Поступили, как все предприниматели: главное ввязаться в драку, там посмотрим по ситуации.

Начали с нуля. Изучили вопрос – удивились. Оказывается, юрты (экологичные мобильные постройки круглой формы) использовались кочевниками в степях Средней Азии аж с XII века. А их «предки» – с остовами из деревянных реек и жердей, покрытые войлоком – существовали еще до нашей эры (их обнаружили при раскопках).

Монтаж юрты. Фото Юрты Сибири.

- Мы - у нас с женой Дашей семейный бизнес - арендовали помещение, купили станки, и вперед! На все про все ушло месяца два. Первая юрта была готова, причем по качеству значительно обогнала свой прототип.

«Сначала над нами смеялись»

Дальше – неожиданный поворот. Юрту №1 Александр и Дарья смонтировали у себя на участке, рядом с домом. Ее заметили телевизионщики и сняли несколько сюжетов: «Предприниматель из Красноярска начал выпуск юрт».

- Идея только-только зарождалась, а нас уже записали в производители, - улыбается он.

Зато, когда через пару дней раздался звонок «Мне нужна юрта! Это к вам?», было не до смеха. Вот он, первый потенциальный покупатель. Ну как, берем? Сами же ввязались в драку.

- Не растерялись – сработали юрту и для него. Клиент был очень доволен. Ну а мы решили окончательно – запускаем производство.

Правда, первые шаги вышли непростыми. Что такое современная юрта, в России не знал никто. Над ними даже подшучивали: «Это из истории древнего мира? Палатка, чум, яранга, для чего она вообще?». Но идти на попятную и не думали.

Каркасная юрта на 7 метров. Фото Юрты Сибири.

- Каждый день, каждую минуту мы что-то улучшаем, поднимаемся все выше и выше. Наши юрты сейчас и в самые первые годы - это небо и земля!

Спать под звёздами

Для справки: юрту считают одним из самых гениальных изобретений кочевников. Сравнивают даже с созданием паруса. Говорят, именно благодаря им наши предки покорили немыслимые пространства. Легкие разборные постройки можно было перевезти даже на верблюде. Если же разбить внутри очаг, они переживают разбег температур в 80 градусов, а то и больше (от +40 до -40).

- Ведь что такое юрта? Основа – деревянный каркас, снаружи слои ткани и утеплителя. По сути, получается комфортный пирог. В чем ее преимущества? Первое: скорость возведения. Люди годами мечтают о даче. А здесь можно обзавестись жилищем на природе всего за три дня. Второе: ее стоимость в разы ниже, чем тот же дачный домик. Так, юрта средних размеров под ключ обойдется в 350 тысяч рублей (стоимость от 150 тысяч до 3 000 000).

И самое важное - философия. Углов тут нет вообще – энергия циркулирует по кругу. Не зря же юрту называют уменьшенной копией Вселенной древних кочевников. Купол в ней прозрачный, так что можно любоваться звездами.

Вариант внутреннего убранства юрты. Фото Юрты Сибири.

- Представьте, вы спите, как под открытым небом, стены «дышат», но в тепле и уюте. С одной стороны, единение с природой, но вместе с тем и полное ощущение безопасности. К слову, мы для всех своих сотрудников проводим такое погружение - чтобы они переночевали в юрте и прониклись этим духом. Иначе не смогут ни качественно ее сделать, ни продать. Просто не будут понимать, о чем речь.

Достаточно провести в юрте только одну ночь, чтобы поймать особое ощущение, осознать, твоё это или нет. А днем жители юрт узнавали время по солнцу. До ХХ века! Следили, под каким углом луч проходил через отверстие в потолке и какой конкретно из 60 жердей касался. Получались своеобразные солнечные часы.

Защитит и даже спасет

А если на практичном? По словам специалистов, юрта – постройка стойкая. Она может перенести разные катаклизмы – выстоит при землетрясении или урагане. Зимой защитит в морозы, летом укроет от зноя. Равномерному распределению тепла помогает круглая форма.

Ванна в юрте - запросто. Фото Юрты Сибири.

- Наши юртожители с Ямала передавали: спокойно пережили стужу в -42-45 градусов! Внутри жилища легко поставить любую систему отопления. Кто-то выбирает обычную дровяную печь, а кто-то современные варианты (газ, электричество, инфракрасные обогреватели). Не проблема снабдить юрту теплым полом, зонировать, сделать окна в стенах, устроить санузел. К слову, можно взять типовую юрту, а можно – особенную, на заказ. Также несложно индивидуализировать наружный чехол - нанести на него любой рисунок - по желанию хозяев. Каждую юрту можно сделать конкретно под клиента.

Дом, что всегда с тобой

За границей юрты уже устоявшийся тренд, у нас только завоевывают популярность. Чаще всего их покупают на дачи или загородные участки. А еще на базы отдыха и чайные, этно-деревни, визит-центры и сувенирные лавки на горнолыжных курортах. Используют даже под бани!

Юрта-баня. Фото Юрты Сибири.

- Типовые номера в гостинице или стандартные щитовые домики на тех же озерах приелись, - говорят покупатели. – Хочется чего-то особенного, возвращения к природе. И вот она – юрта.

Но главное – конструкцию (как и деревянный подиум под ней) можно собрать и разобрать за часы. Своими силами или заказать профессионалам. Она без труда помещается в машину. Вот и получается – дом, который всегда с тобой. Для современных кочевников.