Пряники от депрессии: удивительная история о том, как от эмоционального выгорания девушку спасла выпечка

Пряники спасли сибирячку от депрессии и стали для нее делом жизни. Фото личный архив.

Будет пряник, будет и праздник! Таблеткой от депрессии для красноярки Дарьи Евтушевич неожиданно стал… пряник. Девушка работала в крупной компании, выкладывалась на 100%. Результат – полное выгорание, клиническая депрессия. Пусть психика отдохнет, спасет только работа руками, посоветовали специалисты. А она всегда обожала готовить. И начала печь – на продажу. Раз пришел заказ: сможете создать пряник не простой, а с сибирским характером? Думала, пробовала. И осенило: надо добавить в тесто молотую пихту! Теперь Дашины пряники распробовали не только в России, но и в мире. Говорят, дух у них особый – сибирский. Ни с чем не перепутаешь.

Могла только есть и спать

- Я такой человек: легко нахожу общий язык со всеми – от дворника до губернатора, - говорит Дарья. – По себе выбрала и работу: после университета устроилась в известную компанию. Сфера – связи с общественностью, полиграфия, сувенирка. Генерировала идеи, постоянно что-то изобретала. Был успех, победы в конкурсах.

Пока однажды все не рухнуло. Большие проекты, солидные бюджеты. А у нее была черта – передавать контроль не умела, сама-сама-сама. И в какой-то момент не выдержала - нервный срыв, после накрыла тяжелая депрессия. Затяжная, из которой можно выйти лишь с помощью лекарств.

Дашу было не узнать. Целый год не делала ничего. Только ела и спала. Иногда гуляла с собакой да готовила. Работать, читать смотреть ТВ не могла физически.

- Ни сил, ни желания - как овощ. Медики сказали: выход один – убрать нагрузку на мозг, заняться спортом. О прежней работе забыть. Разрешен только ручной труд. Я была в растерянности: куда теперь? Всегда работала исключительно головой.

Но случилось непредвиденное – вмешалась «фея-крестная». Беспокоясь за Дашу, родные предложили: может, поработаешь у мастерицы? Так она попала к Елене Игнатюк, женщине, которая делает такие банты, что закупают даже в Китае.

- Стали мы их крутить. А Елена – женщина мудрая и сердечная. Как-то я показала, какие пряники и печенье готовила на Новый год (сюрпризы партнерам), когда работала в компании. «Так вот ты чем должна заниматься!» - сразу поняла она. И первая же сделала мне крупный заказ – партию дорогого печенья в подарок состоятельному человеку. Может, и впрямь податься в кондитеры? Это запало мне в душу.

Помогли гены

Была пиарщицей, стала, как сейчас говорят, пекухой. Такое превращение - не из легких. Но Даше повезло: помогла семья и… гены.

- Моя бабушка - профессиональный повар, у нее 6 разряд (самый высокий). Мама - кулинар по призванию. Дома мы всегда готовили изысканно. Изучали опыт Джейми Оливера, Юлии Высоцкой. Свою любовь, заботу, благодарность выражали через еду. Для меня подарить на Новый год коробку конфет – моветон. Угощаю только тем, что приготовила сама.

Разумеется, рецепты выпечки в домашней коллекции были. Но, признается Даша, она никогда не берет готовое. Делает, не как все – играет вкусами, формами и создает свое.

Первые опыты - из фундука, с марципаном. Фото личный архив.

Начинала на собственной кухне – с печенья. Подарочного – из фундука - да еще покрытого марципаном. Такого, что попробовав его, люди разводили руками: «Вот оно какое, настоящее печенье!». Она и не думала почивать на лаврах. Запустила линейку безглютенового печенья. А, чтобы двигаться дальше, выучилась на технолога-кондитера. Домашний кулинар – это мило, но лучше быть профи!

Секретный ингредиент

Впрочем, вскоре от печенья пришлось отказаться. Премиальное качество подразумевало приличную стоимость. А выкладывать такие деньги за коробку со сладостями клиенты оказались не готовы.

Но всё изменилось в один миг, когда Дарье заказали пряники.

Такой пряник, что праздник! И красивый, и вкусный. Фото личный архив.

- Ко мне обратилась компания «Травники Сибири» (фабрика природного чая). Задание – придумать пряники с нашим, местным, колоритом. С тех пор мы работаем вместе. А тогда сели с травницей и устроили мозговой штурм: что можно положить в тесто, чтобы передать сибирский характер продукта? Попробовала сосновый сироп и хвою, потом кедровый – не оно. – А что еще есть? – Пихта, но она своеобразная. – Давайте!

Взяла сухие пихтовые иголки, смолола в порошок и добавила в пряник. Испекла, разломила – аромат нереальный! Не навязчивый, а легкий флёр. Это был ОН, ее секретный ингредиент.

Тот самый фирменный вкус

Кроме пихты, на него работает целая команда. Но никакой химии! Только натуральные составляющие.

Есть у этих пряников и секретный ингредиент. Фото личный архив.

- Это «сухие духи», больше десяти специй: молотый имбирь, корица, гвоздика, мускатный орех, кориандр, душистый и черный перец, анис, бадьян, кардамон, фенхель, апельсиновая цедра. Благодаря им, идет выработка гормонов радости - эндорфинов. Также добавляем таежный мед. И еще одна наша фишка – какао, дорогое, бельгийское. Оно придает изделию правильный красивый цвет. Пряники делаю и с начинкой, и без. Для нее беру облепиху и клюкву. Иногда применяю соленую карамель, варю ее сама.

Получается просто волшебство. Настоящий «Сибирский пряник», так назвала его Даша. Первой продукт попробовала мама, она для дочки – главный критик. Дальше дело было за профессионалами. Высокую оценку прянику дал Иван Глушков (лучший ресторанный критик России) и Нина Тарасова (один из самых знаменитых кондитеров страны).

- Сейчас я выхожу на ярмарки, участвую в конкурсах. Всегда хожу со своим продуктом – угощаю. Хочешь не хочешь – накормлю, причиняю добро по полной программе (смеется). Прибыль получаю, в основном, с корпоративных заказов. Пускаю ее на развитие.

Пряники в подарок - в коробке с подсветкой. Фото личный архив.

И простые, и золотые

Вот такие они, чудо-пряники, победившие депрессию.

- Когда я начала работать руками, месить тесто, забыла обо всем. Делала-делала, и проблемы как не бывало. Поскольку сама прошла через многое, знаю, как помочь людям. Устраиваю мастер-классы для детей и взрослых с ограниченными возможностями. Получается такая эстафета: когда-то поддержали меня, а теперь я могу поддержать других, сделать их жизнь светлее. И это дорогого стоит. Теперь мечтаю открыть свою чайную, возрождать потерянную за столетие культуру чаепития. Кстати, мы тоже причастны к этой истории – через Красноярск проходил великий чайный путь из Китая в Москву. А я буду печь для чайной пряники – и простые, и с золотом. Такие, что откроют любые двери и сердца.