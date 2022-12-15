Ангел в белом халате: как живет сейчас Алевтина Хориняк, которая пошла под суд за помощь умирающему, а в итоге изменила законы

Накануне Нового года "Комсомолка" побывала в гостях у Алевтины Петровны Хориняк, врача от Бога, как называют ее пациенты и не только. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Если бы вернуться обратно, выписала бы я тот роковой рецепт? Конечно, - кивает седенькая женщина с ясными глазами. - Без всяких сомнений.

… Пронзительная история Алевтины Хориняк из Красноярска прогремела на всю страну. Врача-терапевта с 50-летним стажем обвинили в сбыте сильнодействующих препаратов. Сделала рецепт на обезболивающее для «чужого» пациента, который страдал от рака. Избавила человека от невыносимых мук, а сама попала под суд. Ей грозило восемь лет. «Признайтесь, хотели подзаработать? Мы спустим всё на тормозах», - уговаривали Алевтину Петровну. Но она стояла на своем: никакой выгоды не преследовала. Вердикт стал ошеломляющим: ОПРАВДАТЬ! Но главное – благодаря врачу (а ее дело имело огромный общественный резонанс) были приняты поправки к закону, серьезно облегчающие жизнь онкобольных. Как живет сейчас Алевтина Хориняк? «Комсомолка» побывала у нее в гостях.

Как можно не помочь?

… Это случилось в конце апреля 2009 года. К Алевтине Хориняк, она была врачом в одной из поликлиник Красноярска, обратилась знакомая.

Пожилая женщина рыдала: сын Виктор, инвалид детства, вот уже пять дней мучился от боли. Последняя стадия рака. Участковый, что его наблюдала, не выписала бесплатный препарат. Сказала, в аптеке его нет, и уехала. А впереди длинные майские праздники. Было понятно: несколько суток без обезболивающего мужчина не переживет.

Что помогло выстоять? Вера, - говорит она. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Вместе с провизором Лидой Табаринцевой мы пришли к ним, - вспоминает Алевтина Петровна. – Виктор стонет, мечется, не спит. Тася плачет: «Сделайте хоть что-нибудь!». А я ухаживала за этим пациентом больше 20 лет, хоть он и не на моем участке. Знала его мать, поддерживала. И так стало стыдно: как я, врач, могу не помочь?

Сначала нашли безрецептурное лекарство – нет, не подействовало. И на следующий день она сделала-таки тот самый рецепт. Уже платный. А Лидия Табаринцева узнала, он есть в другом районе. Поехала и выкупила, привезла. Виктору полегчало сразу (к слову, он умер через считанные месяцы).

Определили в наркодилеры

- Прошло больше года: я даже забыла об этом случае. Была уверена, выписать рецепт на платное лекарство имею право. Ведь до 2009 года его продавали свободно. Запретили позже. А в 2011-м по аптекам пошел госнаркоконтроль. Подняли рецепты и нашли два моих (выписала на тот случай, если будут разные дозировки, выкупили оба).

Врача и провизора обвинили в сговоре - с целью сбыта сильнодействующих препаратов. Иными словами определили в наркодилеры. Убеждали: «Покайтесь, и мы отстанем! Была же корысть?».

- Они и представить не могли, поступить по-другому, отказать в помощи умирающему, было невозможно! – говорит Лидия Табаринцева. – Мы же глубоко верующие люди.

Вину они не признали. По словам Алевтины Петровны, тяжело было очень. А потом смирилась, пришел покой. Решила: если дадут срок, за решеткой тоже люди. И им нужна ее помощь, вера.

Алевтина Петровна всю свою жизнь посвятила медицине, заботе о пациентах. Фото: Мария ЛЕНЦ

В мае 2013-го ее осудили по двум статьям Подделка документов» и «Незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта». Приговор был… 15 тысяч рублей штрафа.

Другой бы обрадовался, но Алевтина Хориняк решила продолжать бороться – она же невиновна. И через полтора года ее полностью оправдали, присудили компенсацию – 400 тысяч рублей.

Но самое важное было в другом. Дело Хориняк назвали историческим. Алевтина Петровна стала женщиной 2014 года - по версии журнала Forbes. Благодаря, в том числе врачу-подвижнице удалось добиться либерализации закона о сильнодействующих препаратах. Срок действия рецептов на них увеличили в три раза. Убрали требование возвращать в аптеки упаковки использованных средств. Все это очень помогло онкобольным.

- Вот и получилось… Как это в Библии? «Слово моё не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?»

Победила рак

Увы, три с половиной года судебных разбирательств подорвали ее здоровье. Она заболела раком легких. Перенесла несколько операций.

- Вызывают меня в суд. А я говорю близким: «Не знаю, как все сложится, но если что, несите туда хоть на носилках!». Должна была проходить лечение, а вместо этого была на допросах.

Но произошло чудо. После всего пережитого «врачом от Бога» болезнь отступила, больше о себе не напоминает. Она победила не только систему, но и рак. Говорит, спас Бог.

- Как вы смогли? - спрашиваем ее. – Почему не сдались, не сломались?

- У меня это с молодости. Я 1942 года рождения. Мы – послевоенная молодежь. Нам внушали: все принадлежит вам, можете добиться всего. Не было такого, как сейчас: хозяева жизни – те, у кого есть деньги, связи. А врач я в маму. Она была медсестрой, выхаживала бойцов, которых привозили с фронта, потом работала в инфекционной больнице в Норильске. Помогала людям даже на пенсии, к ней шли и шли. Я же уже в 18 лет работала фельдшером. Раз привезли лесоруба с размозженной бревном головой. Открытая рана, осколки кости. Ближайшая больница в 50 км. Добираться на дрезине по узкоколейке. Явно не довезла бы. Решила оперировать его сама. Ввела обезболивающее. Убрала осколки, зашила рану. Слава Богу, все прошло удачно.

Вышла замуж в 70+

Не боялась ничего. Больше 20 лет проработала фтизиатром (с больными туберкулезом), столько же участковым терапевтом. Пациенты на нее буквально молились. На пенсию ушла только в 2015-м.

И в том же году случилось еще одно удивительное событие – вышла замуж. В 70+! После всего, что испытала, это стало настоящей наградой, даром.

Алевтина Петровна и Павел Эдуардович вместе уже семь лет. Фото: Мария ЛЕНЦ

С Павлом Эдуардовичем (она называет его Павликом, Павлушей) познакомились лет 20 назад, когда возводили церковь. Она врач, он строитель, работал на заводе. Со временем оба овдовели.

- Сама не знаю, как так получилось. У меня дочка, три внучки, родился второй правнук. А Павел Эдуардович приходит и приходит. Навестил со мной внучку в роддоме, зашел поздравить меня с днем рождения. Кто-то подсказал: «Да он на тебя глаз положил!». – Ну, вы что, у меня и в мыслях не было!

Свадьба была камерной, душевной. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я молился, чтобы Господь нас соединил, - признается мужчина. – Сделал предложение. С тех пор мы вместе, вот и все.

- Сильно я замуж не стремилась. Пошли документы подавать в ЗАГС, решила: нам еще дадут месяц, чтобы подумать. А там говорят: вы уже в возрасте, 73 и 74 года, приходите через пару дней. И куда деваться? (улыбается). Так и поженились. Купили путевку в Шушенское, уехали туда.

"Я молился, и Бог нас соединил", - признается мужчина. Фото: Мария ЛЕНЦ

Теперь они не расстаются, поддерживают друг друга во всем. Вместе ездят на дачу, проводят там лето.

- Я только сейчас поняла: земля - это чудо. Смотрите, какие перцы вырастила! Первый год посадила, и вот. Все-таки дача - большое удовольствие. У нас там большая печь, я научилась стряпать. Раньше всё было некогда. Павлик работает, пилит, строгает. А я за пироги.

В их доме гостей всегда потчуют пирогами и холодцом. Готовят сами! Фото: Мария ЛЕНЦ

Недавно Алевтина Петровна отметила юбилей, в октябре ей исполнилось 80. Поздравили все родные – кто «живьём», кто по видеосвязи.

Холодец варит Павел Эдуардович - очень вкусно. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Подарили мультиварку, вон в коробке стоит. Я пока даже не открывала, - смеется она. – Говорю Павлу Эдуардовичу: «Хочешь – изучай!». Он у нас мастер даже на кухне. А какие холодцы готовит! Один закончится – сразу варит другой. Все-таки Бог нас чудно соединил, мне до сих пор не верится, как это так?

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