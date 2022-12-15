Реновация Норильска движется в заданном направлении: в Совете Федерации положительно оценили промежуточный отчет

Побывавшие в Северном городе сенаторы отметили модернизацию ЖКХ, «Чистый Норильск», термостабилизацию грунтов. Фото предоставлено компанией «Норникель»

Несколько недель назад, в ноябре, в Норильске с рабочим визитом побывала делегация представителей Совета Федерации. В рамках инспекции осмотрели город, побывали на строящихся объектах, открыли Центр государственной соцподдержки, пообщались с главой Норильска и с представителями компании «Норникель». И уже тогда, под влиянием полученных эмоций, прокомментировали: ходом реновации довольны – все идет по плану, а причастные к этому процессу работают с полной отдачей.

И вот накануне, 14 декабря, на заседании Совета Федерации вице-спикер Галина Карелова поделилась итогами поездки с остальными сенаторами. Добавим, что в Норильск она летает достаточно часто, чтобы судить об обновлении города объективно, сравнивая, как он выглядел до начала реновации, пару лет назад, и как преображается сейчас.

Вице спикер отметила масштабную работу по благоустройству: это и реставрация фасадов жилых домов, и замена уличного освещения, и установка теплых остановочных пунктов для пассажиров. Идет модернизация жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры. В северных условиях они изнашиваются гораздо быстрее, чем в городах на большой земле, не годится начинать большую стройку со старой коммунальной системой.

Плюс специалисты проводят термостабилизацию грунтов под многоэтажными жилыми домами, это увеличит их срок службы на десятки лет. Сегодня ученые отказываются от такого понятия, как «вечная мерзлота», переходя на «многолетнемерзлые грунты». Все дома в Норильске и его районах были построены с учетом параметров 40-60-летней давности. А сейчас, когда среднегодовая температура воздуха на Таймыре за 60 лет повысилась на 3,6 градуса, это повышает риски устойчивости многоэтажных строений на сваях.

- Также ведется строительство новых объектов. Мы посетили стройплощадки нескольких жилых домов и поликлиники в Талнахе. Ознакомились с проектными решениями по строительству многоэтажных домов с благоустройством территории, детского сада и школы в жилом образовании Оганер. Важно, что в ноябре этого года состоялось открытие одного из объектов реновации – комплексного центра социального обслуживания населения «Норильский, - сообщила вице-спикер Совета Федерации.

Сенатор Галина Карелова и глава Норильска Дмитрий Карасев. Фото предоставлено компанией «Норникель»

Отдельно Галина Карелова отметила преображение города и его окрестностей в рамках программы «Чистый Норильск», которую компания «Норникель» начала весной 2021 года. Она рассчитана на десять лет, финансирование составит более 40 миллиарда рублей. В течение 2022 года в Норильске демонтировано более 80 неиспользуемых строений и очищено свыше 670 тысяч квадратных метров территорий. Не осталась без внимания сенаторов «Серная программа» «Норникеля», которая близится к своему завершению и позволит избавить город и в целом Норильский промышленный район от значительного объема выбросов диоксида серы. До компании в таких масштабах этого не делал никто. Общая стоимость экологической программы оценивается на сегодняшний день более чем в 300 миллиардов рублей.

Как добавил сенатор Валерий Семенов, делегации от Совета Федерации практически ежеквартально посещают Норильск. Очередная поездка показала реальный ход исполнения тех норм, которые были заложены в программу реновации города и постановление Совфеда о социально-экономическом развитии города.

- У нас сформировалось очень четкое убеждение, что подготовительный этап определения площадей, выработки концепции, решений, подготовки документов практически завершен. По многим объектам процесс находится в стадии государственной экспертизы. То, что развитие Норильска системно обсуждается на площадке Совета Федерации, это уже само по себе говорит о важности этой территории. Председатель Валентина Матвиенко очень четко обозначила позицию об оказании всякого содействия в решении вопросов по реновации и отметила роль компании «Норникель», которая обеспечивает основной объем финансирования этих работ. Вместе с тем она обозначила позицию единой команды в достижении целей по улучшению жизни такого важного города, расположенного в трудных климатических условиях. Я думаю, объединив усилия, мы реализуем план полностью, тем более, что уже в 2023 году начинается непосредственно возведение многих объектов реновации. Сенаторы продолжат держать руку на пульсе, - отметил Валерий Семенов.

Напомним, обновление Норильска стало возможным после подписания четырехстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по реализации комплексных мер социально-экономического развития города до 2035 года. Документ был подписан в феврале 2021 года, сторонами соглашения стали правительства РФ и Красноярского края, а также администрация города Норильска и «Норникель». Объем финансирования составляет 120 миллиардов рублей, из которых 81,3 миллиарда – средства компании, 24 миллиарда – средства федерального бюджета и 14,8 миллиарда рублей – средства консолидированного бюджета Красноярского края.