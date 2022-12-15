В Красноярске увеличилось время ожидания скорой помощи до 3 часов

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В Красноярске время ожидания бригады скорой помощи увеличилось до 3 часов. Об этом сообщила главный эпидемиолог региона Наталья Бахарева в интервью на телеканале «Енисей». Врач отмечает, что сейчас эпидемиологический порог по заболеваемости в Красноярском крае превышен на 15-30%, соответственно пациентов у скорой только добавилось.

Как пояснили «КП-Красноярск» в пресс-службе Красноярской станции скорой медицинской помощи, такое время ожидания не касается экстренных вызовов – ситуаций, когда что-либо угрожает жизни пациента или требуется срочное вмешательство медиков.

- Все вызовы, поступающие на пульт диспетчера скорой помощи, классифицирует программа. Диспетчер, принимающий вызов, задает определенные вопросы по алгоритму, позволяющие оценить самочувствие пациента. Если состояние критическое, есть угроза жизни и требуется срочное вмешательство медиков – такие вызовы обслуживаются первыми. Бригада приедет в течение 20 минут. Если же пациенту не требуется экстренная помощь, то вызов будет обслужен во вторую очередь, там время ожидания действительно может длиться от 2 до 4 часов. Но мы стараемся максимально его сократить. Если же диспетчер видит рекомендацию программы и понимает сам, что вызов можно переадресовать участковому врачу, то делает это в соответствии с приказом Министерства здравоохранения № 2216-орг от 23.11.2021 года. Звонящему о переадресации обязательно сообщают. Программа не допускает ошибок, но её тщательно контролирует диспетчер. Человек, принимающий звонки – это не просто оператор, он имеет медицинское образование, - пояснила «Комсомолке» пресс-секретарь Александра Климентьева.

Отметим, что сейчас в регионе продолжается эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. На прошлой неделе ОРВИ подхватили 18996 жителей края. Наибольший рост отмечается среди школьников от 7 до 14 лет — почти на 7%. Кроме того, треть заболевших гриппом — дети. При этом вирусы гриппа выявлены во всех возрастных группах.