Успеть до Нового года: ТОП-5 причин решить квартирный вопрос в декабре

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Казалось бы, в декабре у всех столько хлопот и забот, что вписать в этот график еще и покупку квартиры может только самый отчаянный и безрассудный человек.

Но если жилищный вопрос давно «назрел», решить его лучше именно сейчас, не дожидаясь январского «теперь можно выдохнуть». Для приобретения квартиры до конца 2022 года есть объективные причины, и это не только предновогодние скидки от застройщиков, но и грядущие изменения в ипотечном законодательстве.

ЛЬГОТНУЮ ИПОТЕКУ МОГУТ ОТМЕНИТЬ

Сейчас ипотечный кредит на покупку квартиры в новом доме еще можно взять по ставкам до 7% годовых — а в Сбере и вовсе от 6,7%. Причем господдержка доступна всем гражданам России, достигшим 18 лет, — нет требований к сфере деятельности или наличию детей, как в других льготных программах. Но уже несколько месяцев идут разговоры о том, что 31 декабря 2022 года программу льготной ипотеки на новостройки власти планируют закрыть.

Правда, последние новости немного успокаивают: Правительство РФ рассматривает различные предложения по модификации программы льготной ипотеки. Но какими будут условия кредитования, всем ли регионам будет доступна обновленная ипотека — пока неизвестно. Неудивительно, что на фоне таких новостей объемы выдачи ипотеки растут. Россияне берут жилищные займы по максимуму, даже если на первоначальный взнос успели накопить не так уж и много. Так, если сравнивать осень 2021 года и вторую половину этого, то в Сбербанке, по данным аналитиков Домклик, доля кредитов с первоначальным взносом в 15 – 20% выросла с 24 до 65%.

Так что, если вы задумывались о покупке жилья в ипотеку, подачу заявки лучше не откладывать на потом. Тем более что на сервисе недвижимости Домклик от Сбера это можно сделать онлайн всего за 5 минут — в личном кабинете, а получить решение по кредиту — в течение 24 часов. После одобрения заявки ваша низкая ставка будет зафиксирована. У вас будет целых 90 дней на поиск подходящей недвижимости, согласование с банком и подготовку к сделке. Кроме того, вы сразу будете понимать свой бюджет на покупку недвижимости.

Фото: Мария ЛЕНЦ

НА РЫНКЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР

Сейчас на рынке Красноярска наступило время покупателя, многие эксперты в этом единодушны. Предложение в сегменте «вторички» превышает спрос, и можно не только выбрать квартиру получше и подешевле, но еще и поторговаться.

Хватает вариантов и в новостройках, а вскоре выбор может стать еще больше: к концу 2022 года в Красноярске выросло количество выданных разрешений на строительство. Если в сентябре их было семь, то в ноябре компании получили сразу 11 разрешений на возведение новых ЖК.

По данным на начало декабря, на сервисе недвижимости Домклик представлено более 9 тысяч объявлений о продаже квартир в Красноярске. Может быть, в одной из них новоселье сыграете именно вы.

Источник: Домклик

ПРОГРАММ ОТ ЗАСТРОЙЩИКОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

В 2023 году может заметно сократиться количество кредитных программ от застройщиков. В первую очередь, с рынка может уйти «околонулевая» ипотека, когда строительная компания вместе с банком-партнером выдает кредит по ставкам от 0,1% годовых на весь срок: Банку России не понравилось, что низкая ставка часто оборачивается увеличением стоимости самой квартиры (подробнее о том, как именно застройщики дают такую ставку, советуем прочитать в журнале Домклик). С одной стороны, квартира, купленная по такой программе, обходится покупателю на 10 – 35% дороже стандартной. С другой — у «околонулевой» ипотеки есть свой потребитель. Она может подойти тем, кто хочет получить низкий ежемесячный платёж на длительный срок и не планирует погашать кредит досрочно.

Не вызвали энтузиазма у Банка России и совместные акции банков и застройщиков — ипотека за 1 рубль. Такая программа предполагает, что до сдачи дома заемщик платит символический ежемесячный платеж — 1 рубль. Когда дом сдан, можно погасить ипотеку досрочно, полностью или частично либо перейти на обычные платежи, но их размер будет выше. У такой ипотеки тоже есть свои плюсы, она выгодна тем, кто приобретает жилье на этапе строительства, а сам еще живет в съемной квартире. В этом случае удается не платить за две квартиры одновременно.

Источник: Домклик

РОСТ СТАВОК НЕ ИСКЛЮЧЕН

Пока что Центробанк оставил ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%, но ее рост в 2023 году регулятор не исключает. Многое будет зависеть от инфляции. Если же увеличится ключевая ставка, вырастет и ипотечная. Впрочем, некоторые банки уже сейчас повышают ипотечные ставки. Почему они это делают, объяснили эксперты Домклик. Так что, если и квартира вам нужна, и деньги на первый взнос есть, нет смысла откладывать оформление ипотеки и новоселье.

Источник: Домклик

ОБВАЛА ЦЕН НЕ БУДЕТ

Красноярские новостройки постоянно дорожают еще с начала 2020 года. Пандемия, ослабление рубля, льготная ипотека и начало специальной военной операции разогнали спрос на квартиры, и за 2 года новая недвижимость поднялась в цене почти наполовину. Вслед за ней подросла и стоимость вторички. Заметнее всего цены выросли в самых популярных районах Красноярска — Октябрьском, Советском и Центральном.

Многие покупатели надеялись, что после периода роста цен наступит время их снижения. Но этого так и не произошло. Правда, варианты с неплохими скидками до 15 – 20% можно найти на вторичном рынке: на понижение идут собственники, которым не удалось найти покупателя на свою квартиру так быстро, как хотелось бы. В новостройках благодаря скидкам можно снизить цену на 2 – 5%. Вот, собственно, и всё.

Сейчас рынок недвижимости — не только в Красноярске, но и по всей стране — очень нестабилен. Что будет влиять на цены в будущем — прогнозировать сложно. Если квартира нужна, чтобы жить самим, обеспечить недвижимостью ребенка или сохранить деньги, то оформлять ипотеку и играть новоселье имеет смысл даже в декабре — и это вполне может стать вашим главным новогодним подарком себе и своей семье.

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