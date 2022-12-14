С 1 января в Красноярском крае начнет работать Социальный фонд России

Елена Беклемышева, заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю

В пресс-центре «Комсомольской правды» в Красноярске прошла пресс-конференция Елены Беклемышевой, заместителя управляющего ОПФР по Красноярскому краю об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Публикуем ответы на самые важные вопросы.

1. Когда произойдёт объединение?

С 1 января 2023 года. Предварительно проделана большая работа по объединению двух крупнейших структур по оказанию мер социальной поддержки и она будет продолжаться. Задача в том, чтобы переходный период объединения был максимально бесшовным.

2. Что принципиально изменится?

Принципиально ничего. Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов.

Это значит, что все услуги или сведения, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года после объединения структур можно будет получить в прежнем порядке.

3. Будут ли едиными офисы?

Да. С 1 января 2023 года прием граждан будет осуществляться в единых офисах клиентского обслуживания Социального фонда России.

Многие из этих офисов уже работают в пилотном режиме. В перспективе все федеральные меры социальной поддержки можно будет оформить по единому запросу. Пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды смогут обращаться туда, куда удобно – в ближайший офис единого фонда или МФЦ.

Есть вопросы, над которыми мы работаем: сейчас решаем вопрос, чтобы клиентские офисы в Центральном и Железнодорожных районах Красноярска были на первых этажах. Клиентская служба Ленинского района Красноярска какое-то время работала на Павлова, с 19 декабря она вернется на прежнее место по адресу Тамбовская, 5.

4. Зачем фондам объединяться?

Объединение услуг фондов – это возможность быстрее и удобнее обращаться сразу за несколькими мерами поддержки в единый офис клиентского обслуживания. Согласитесь, существует немало ситуаций, когда человеку для получения полного объема социальной поддержки необходимо обращаться и в Пенсионный фонд, и в Фонд социального страхования. Пара примеров. Пенсия по инвалидности, например, выплачивается ПФР, а средства реабилитации выдаются ФСС. Пособие по уходу за детьми до 1,5 лет работающие мамы получают в ФСС, а материнский капитал – в ПФР.

5. Повлияет ли объединение фондов на даты выплат?

Социальный фонд России будет выполнять все обязательства и функции ПФР и ФСС в полном объеме. После объединения граждане продолжат получать положенные им пенсии, пособия и другие выплаты в прежние даты.

6. Можно ли будет как и раньше, обращаться за мерами поддержки по линии ПФР, не выходя из дома.

Да. Большинство услуг Пенсионного фонда уже сейчас можно получить через личный кабинет на портале госуслуг. В дальнейшем электронные сервисы будут расширяться и предоставляться непосредственно через сайт gosuslugi.ru.

7. Будут ли у Социального фонда России своя вывеска, логотип, сайт?

Да. Что касается сайта Социального фонда России, он начнет работать уже с 1 января. Информация с сайтов ПФР и ФСС также будет перенесена в полной мере на новую платформу. Будет ли единый контакт-центр?

Да. Единый контакт-центр будет работать на базе прежнего контакт-центра ПФР, по номер 8-800-600-00-00.

Важно!

Остерегайтесь мошенников, которые под видом сотрудников Социального фонда России могут запрашивать персональные данные. Будьте осторожны! Сотрудники Соцфонда России, как и сотрудники Пенсионного фонда России по Красноярскому краю не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону вне клиентских служб и не посещают граждан на дому.