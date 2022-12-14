Подозреваемые Роман Литвинов (слева) и Ларион Лаврив (справа). Фото: МВД по Красноярскому краю

14 декабря родственникам погибших в Херсонской области полицейских Андрея Рейна, Алексея Муфтахова и Илью Фаустова посмертно наградили Орденом Мужества. Во время церемонии начальник краевого Главка Александр Речицкий объявил, что задержаны двое подозреваемых в причастности к гибели героев.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Капитан полиции 32-летний Андрей Рейн родился в Лесосибирске. В ОВД он служил с 2011 году. С 2015 года – оперуполномоченный, а буквально год назад получил повышение, став старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска отдела полиции №3.

Прапорщик полиции 35-летний Алексей Муфтахов родом из Иркутской области. На службе в полиции он с 2008 года. Перед командировкой был командиром отделения ППС полиции отдела полиции №9 Красноярска.

Старший лейтенант полиции 25-летний Илья Фаустов в полицию пришел сразу после окончания Сибирского юридического института в 2019 году. Начинал простым участковым, с 2021 года вступил в должность оперуполномоченного центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Орден мужества Фото: Мария ЛЕНЦ

Подозреваемыми в их гибели оказались два молодых парня – 17-летний Роман Литвинов и 18-летний Ларион Лаврив. Оба – граждане Украины, сами из маленького села в Херсонской области. Второй узнав о том, что находится в розыске, скрывался в Краснодарском крае. Но в итоге обоих задержали красноярские полицейские.

Оба парня в преступлении сознались. Пояснили, что работали «корректировщиками». То есть – за деньги выдавали «кураторам» данные о местонахождении российских военных и полицейских в Голопристанском районе Херсонской области.

Один из задержанных Роман Литвинов признался, что однажды на него вышел «некто» в популярном мессенджере, предложил продать координаты российских военных, полиции, кого угодно:

- За эти координаты, по которым произошел прилет, мне заплатили 1 тысячу гривен (около 1 700 рублей), - на видео признается один из задержанных, говорит Литвинов.

Оба сейчас боятся возмездия. Пытаются выкрутиться, или вызвать к себе жалость...

- Я хочу искренне попросить извинения. Так как я знал Мустафу (Алексей Муфтахов), Цезаря (Илья Фаустов). Мы с ними вместе пили кофе. Мне искренне жаль. Тем более, хорошие мужики, которые помогали нам и всем людям.

Молил о прощении и Ларион Лаврив – сообщник Литвинова:

- В октябре я передал сведения о том, что въехали Вооруженные силы РФ с целью нанесения ракетного удара по этой базе. Через 2-3 дня был осуществлен прилет ракеты. После чего я вновь передал информацию. Извиняюсь перед родственниками, друзьями, детьми и знакомыми людей, которые погибли.

Сейчас оба находятся под следствием в Херсонской области. Однако Александр Речицкий заявил, что на этом история не кончится:

Родственники погибших полицейских на вречении Ордена мужества Фото: Мария ЛЕНЦ

- Нам предстоит много работы по установлению заказчиков, хотя мы прекрасно понимаем, кто они – представители министерства обороны Украины, оттуда шел огонь.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Всех троих погибших полицейских наградили Орденами мужества. Получать государственные награды вышли самые близкие люди красноярских героев: жена и ребенок Алексея Муфтахова, отец Андрея Рейна, супруга Ильи Фаустова.

- Конечно, когда отправляешь своего супруга в такую опасную командировку, всегда веришь, что все будет хорошо, что он вернется домой, к семье, к своему ребенку. И ты не думаешь, что через четыре месяца, когда остается меньше половины, может прийти весть, что он больше не вернется. Мой муж всегда верил, что победа будет за нами, до последней минуты жизни он был патриотом. Он всегда будет в нашей памяти. Уже сейчас о нем пишут школьные сочинения, мне все еще присылают стихотворения, посвященные ему и парням, с которыми он был. С гордостью могу сказать, что он для меня герой, - сказала жена Ильи Фаустова.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что красноярские полицейские погибли во время ракетного обстрела пункта временной дислокации 8 октября 2022 года в Херсонской области. 12 октября их похоронили в Красноярске на Аллее славы кладбища Бадалык.

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