На красноярском комбинате «Волна» подвели итоги строительного сезона

Комбинат «Волна» – одно из старейших предприятий Красноярского края, работает с 1951 года. И, несмотря на перемены в строительных технологиях, хризотилцементная продукция своих позиций не теряет: прочная, долговечная и экологичная. Но самое главное – огнестойкая!

В этом году в работе предприятия изменилось очень многое!

Снижение спроса привело к снижению производства на 6% по сравнению с прошлым годом. Однако, по отдельным видам продукции, наоборот, зафиксирован рост. В частности, плоского шифера изготовлено на 24% больше, сайдинга – на 44%, хризотилцементных труб – на 21%.

Флагман спроса - фасадные плиты «Виколор»: линии по их изготовлению функционируют в четыре смены, продукция идет под заказ.

Еще одно изменение связано с антироссийскими санкциями: нет импортных компонентов, которые используются при изготовлении краски для цветной продукции. Пришлось переходить к выпуску продукции, полностью изготовленной из отечественного сырья.

И, наконец, из-за установления неконкурентоспособных цен стал невыгоден экспорт. И предприятие практически полностью переориентировалось на внутренний рынок. В настоящее время 85% продукции «Волны» остается в пределах нашей страны. С ее использованием строятся и реконструируются самые разные объекты. Например, в Сибири и на Дальнем Востоке кровельные материалы успешно используются в рамках региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов. Объем поставок продукции комбината по данным программам за январь–октябрь вырос на 23% по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Крупные партии фасадных материалов «Волны» поставляются для строительства современных жилых комплексов, расположенных в Москве, Казани, Хабаровске.

Приоритет комбината – развитие продаж в Дальневосточном регионе, где потребление строительных материалов растет. Высокий спрос обусловлен в том числе реализацией государственных программ, направленных на развитие инфраструктуры.

Наша справка

В ассортименте предприятия – свыше 40 наименований продукции, в том числе шести- и восьмиволновый шифер, плоские прессованные и непрессованные листы различной толщины, трубы напорные и безнапорные разного диаметра, кровельный материал «Волнаколор» и фасадные плиты «Виколор» с несколькими видами покрытий, фиброцементный сайдинг «Берген», предназначенный для малоэтажного строительства.