Власти Италии подозревают, что побег сына губернатора Красноярского края могли организовать российские спецслужбы

Побег сына губернатора Красноярского края могли организовать российские спецслужбы. Фото: соцсети

Побег сына губернатора Красноярского края, 40-летнего бизнесмена Артема Усса, стал неприятным событием для итальянской правоохранительной системы. Он находился под домашним арестом в пригороде Милана. Его усиленно охраняли, даже контролировали его передвижение по квартире с электронным браслетов. И вдруг – сломал устройство и исчез. Это произошло 23 марта (на другой день после того, как итальянский суд вынес постановление об экстрадиции его в США, где ему грозит до 70 лет тюрьмы).

Прошло пять дней, но никакой конкретной информации. Одни только догадки, ничем не подтвержденные. Свои предположения строят и итальянские СМИ. Так, издание Corriere della Sera со ссылкой на следствие, пишет: побег невозможен без сообщников. Недалеко от дома беглеца якобы ожидала машина с водителем. Затем они сменили ее на другую, чтобы перебраться через границу. Возможно, в Швейцарию или Словению. Власти подозревают участие в этом «российских спецслужб». Получается, им выгоднее и проще заявить о вмешательстве внешних сил, чем признать собственную оплошность.

Напомним, ранее итальянские СМИ – la Repubblica и Corriere della Sera – сообщали, что Артем Усс сломал электронный браслет в 14 часов дня. Через час к нему пришли карабинеры и обнаружили, что бронированная дверь заперта, а в квартире на всю громкость работает телевизор. Взломать двери вызвали пожарных. Когда, наконец, удалось проникнуть внутрь, никого там не нашли. И, видимо, браслет лежал на видном месте. Первой версией был даже побег на частном самолете в сторону Москвы.

Губернатор Красноярского края Александр Усс официально прокомментировал случившееся, сказав, что ему неизвестно местонахождение сына.

- Я – юрист, как вы знаете, я абсолютно убежден, что он невиновен. Деяния, которые ему инкриминируются, не только не являются преступными, они не являются даже правонарушениями, за которые можно было его подвергнуть штрафам. Это не только мое мнение, это мнение международной группы адвокатов, включая авторитетных юристов Милана, а также США, которые тоже принимали участие в его защите. А также представителя из Страсбурга. Хотел бы подчеркнуть, что решение, которое было вынесено (об экстрадиции – прим.ред.) было по меньшей мере неожиданностью для всех. А для Артема настоящим шоком. Это привело к тому, что он утратил всякую веру в справедливость и настоящее правосудие.

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