Когда в Красноярске пройдет весенний субботник в 2023 году: дата, время Фото: Мария ЛЕНЦ

Городская администрация анонсировала сразу два события, посвященных очищению краевого центра от мусора. Публикуем, когда в Красноярске пройдет весенний субботник в 2023 году.

Так, первое событие – это двухмесячник по благоустройству и озеленению Красноярска. Он пройдет с 10 апреля по 9 июня 2023 года. Все ведомства, ответственные за уборку города от мусора, будут работать в усиленном режиме.

Администрация призывает неравнодушных красноярцев помочь специалистам в избавлении улиц от грязи. Особенно их помощь пригодится при уборке бесхозных территорий.

Сам весенний субботник в Красноярске пройдет 22 апреля 2023 года. Это мероприятие для красноярцев стало уже традиционным. Приглашаются сотрудники предприятий, волонтеры и просто активные люди. Общими усилиями предстоит навести порядок после зимы.