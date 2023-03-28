Карта дорожных камер в Красноярском крае в 2023 году: где находятся, дороги, количество

Скриншот камеры. Фото: krudor.ru
Обновленную карту дорожных камер в Красноярском крае в 2023 году опубликовал КрУДор. В ведомстве рассказали о количестве пунктов фиксации ПДД, а также где они находятся.
Всего в Красноярском крае 218 дорожных камер фото и видеофиксации ПДД. 74 из них находятся непосредственно в Красноярске. 162 рубежа контроля являются стационарными, 56 – передвижные. Ознакомиться с картой дорожных камер в Красноярском крае можно по ссылке.
В краевом управлении дорог пояснили, что еще полезного могут узнать водители благодаря новой карте:
- тип устройства (камеры);
- какой вид нарушений рубеж фиксирует;
- какое ограничение скорости действует на участке дороги, где установлена камера;
- адрес.
Чтобы получить интересующую информацию, пользователю необходимо кликнуть на изображение камеры на карте, затем нажать на иконку «задать вопрос». Сообщение будет зарегистрировано, если человек оставит свои контакты.
Напомним, что с 2023 года в Красноярске демонтировали 31 дорожную камеру. Дело в том, что договор с подрядчиком, который предоставлял оборудование, не был продлен.