Что изменится в Красноярске с апреля 2023 года: законы, мероприятия, события Фото: Мария ЛЕНЦ

Второй весенний месяц для красноярцев обещает пройти достаточно спокойно. О принятии новых громких законов пока мало что известно, но пройдет несколько ярких событий и мероприятий. Рассказываем, что изменится в Красноярске с апреля 2023 года.

Красноярцы смогут проще платить за капремонт с 1 апреля

Красноярцам станет проще платить за капремонт с 1 апреля. Краевой фонд капремонта сообщает, что отменяются такие способы оплаты, как через терминал «Платежка», а также Qiwi, Citypay и электронные кошельки.

Вместо этих способов вводятся другие: оплата через Почту России, в офисах «Телекомсервиса», через СБП, в личном кабинете ГИС ЖКХ или на сайте регионального фонда.

В Красноярске 22 апреля пройдет традиционный весенний субботник

Вообще с 10 апреля по 9 июня 2023 года пройдет двухмесячник по благоустройству и уборке территорий. Организации по поддержке чистоты в городе будут трудиться в усиленном режиме.

А 22 апреля масштабный субботник пройдет уже среди всех красноярцев.

В Красноярске с 1 апреля изменится схема движения дачных маршрутов

В Красноярске с 1 апреля дачные маршруты №18 и 40 будут двигаться по новому маршруту. По просьбам горожан автобус №18 продлят от остановки «Сады» до конечной остановки «Мкр-н Верхние Черемушки», сообщает мэрия краевой столицы.

Что касается маршрута №40, его схема немного изменится из-за работ на стройплощадке «Поздеев центра». Поэтому конечную остановку перенесут с Предмостной площади на «Техникум транспорта и сервиса».

В Красноярском крае пойдет вакцинация против кори

В Красноярском крае пройдет вакцинация от кори. Сроки иммунизации – с 3 апреля по 31 декабря. В рамки кампании попадают дети и взрослые, непривитые от кори и у кого нет справок о том, что они были привиты или болели ею ранее.

В аэропорту Красноярска рассказали о выгодных полетах в апреле 2023 года

Международный аэропорт Красноярск опубликовал список самых выгодных рейсов из Красноярска в апреле 2023 года. Среди них такие варианты, как полет в Алматы, Москву, Сочи, Санкт-Петербург и Горно-Алтайск.