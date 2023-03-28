Соседи-пираты, похищенные голуби и разбитое сердце: будни оперативных дежурных полиции Красноярского края

В краевой полиции рассказали о буднях работы оперативных дежурных Фото: Мария ЛЕНЦ

Если у человека что-то случается плохое, ему нужна помощь, поддержка и защита – куда он обращается? Правильно – на телефон «02». И трубку сразу же берет оперативный дежурный полиции. Сегодня, 28 марта, это подразделение МВД отмечает свой 105 летний юбилей. И специально к дате пресс-служба краевого главка составила подборку курьезных и юморных проблем, которые довелось решать полицейским. Почитайте рассказы из первых уст и представьте, какая это непростая работа – и спаситель, и утешитель, и «жилетка для поплакаться», и сыщик, и…

«Где мои голуби»

Ольга Родина, помощница оперативного дежурного, Зеленогорск, рассказывает. Позвонила в ее смену пожилая женщина. Пожаловалась: вышла во двор кормить голубей, а их нет. Всегда были, а тут пропали. Похитили, как есть похитили, решила бабушка. И набрала «02». Дежурный предложил ей выложить угощение на привычном месте и подождать –птицы увидят его и прилетят. На что женщина отвечает: «Нет, тогда прилетят другие голуби, чужие. Все склюют, а знакомым не останется».

«Алло, я в лесу»

А вот история от Владимира Логинова, старшего оперативного дежурного из Зеленогорска. Звонит в его смену женщина и жалуется: «Алло, я в лесу заблудилась». (Понятно, заблудилась, спокойно, гражданка, без паники, будем сейчас определяться, где вы, где вас спасать – приметно так подумал дежурный – прим.ред.).

- Что вы видите?

- Деревья?

- Какие деревья?

- Преимущественно березы.

- Видите вы что-то еще? Дорогу, линию электропередач?

И тут дамочка выдает: они видит пред собой здание. И это… банк! Оказалось, она подшофе и находится в самом центре города. Как она туда попала, ничего не помня? Придумайте сами.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

«Смысл жизни»

А как вам это? Жительница Минусинска звонит в дежурную часть и сквозь рыдания в трубку выдает: «Пропал сыночек, зовут Роберт. Ему 5 лет. Цвет волос русый. Он – смысл моей жизни, ушел из дома без одежды». Какие у вас первые мысли? Вот и оперативник Артем Лепехин подумал, что речь идет о ребенке. Тут же ориентировку передал всем наружным нарядам полиции… А через несколько минут в дежурную часть звонит уже сотрудник и, не скрывая эмоций, сообщает, что Роберт – это пес породы терьер.

«Где пульт от телевизора?»

История из Ачинска, ее рассказала оперативный дежурный Юлия Романова. Живет в этом городе некий гражданин, у которого есть спутница жизни. Как только у пары происходит разлад, мужчина звонит на «02». И вот новый звонок. У молодого человека на том конце состояние «сильного душевного волнения и негодования». Заявляет: его возлюбленная спрятала пульт от телевизора (Как она могла, жестокая?! – прим.ред.) Юлия терпеливо выслушивает мужчину и начинает давать ему советы: где посмотреть-поискать желанный пульт. И с ее помощью он обрел желаемое, включил телевизор и познал информационный дзен.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

«Мне разбили сердце»

Похоже, Ачинск претендует на звание города разбитых сердец. Во всяком случае по версии полиции. Рассказывает начальник дежурной части Евгений Миронов. Еженедельно к ним звонит мужчина и жалуется, что женщины безжалостно рвут его сердце на части. (Понять человека можно – не-ве-зет ему с прекрасным полом, а полиции он доверяет больше всего на свете – прим.ред.) И вот узнает, что бывшая сожительница стала встречаться с новым кавалером. Принять это не может, надеется на примирение, достает сотовый телефон, набирает знакомые две цифры и спрашивает у дежурного: «Что мне делать?»

Соседи-пираты

Жительница Шарыпово звонит в дежурную часть уже несколько лет. Сообщение делает короткие по форме, но емкие по содержанию. Как вам: «У меня соседи – пираты». При этом не называет адрес, где живет она, и ктоэти самые соседи. Или «сломан череп» - у кого именно? А однажды, рассказывает старший оперативный дежурный Дмитрий Копанев, она сообщила, что неизвестные лица удаленным способом наносят удары по органам, подрывают ее здоровье и не возвращают деньги (это изложено понятным языком, а в оригинале было все запутано-запутано).

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

«Параллельная улица»

А это почти ремейк «Иронии судьбы», только события перенесены в наш край. Звонит женщина и требует немедленно прислать полицейских, чтобы написать заявление на соседку, которая «ее не уважает». Оперативный дежурный Лариса Полле отдела полиции Канска высылает наряд на указанный адрес. Наряд прибыл, но заявительницу не нашел на месте. Лариса выясняет по телефону, почему? Далее мы своими словами: «Где вы, наряд приехал по адресу, куда вы ушли?» «Я уже на параллельной улице» (говорит название). Полицейские переглядываются между собой: параллельные? Они же на разных концах города! Оказалось, что гражданка-то не в Канске, а в Иланском. И там тоже есть такие же улицы.

«Голуби размножаются»

А эта история из Норильска. Звонок от северянина, который сообщает, что на чердаке его дома размножаются голуби. (Странно, а где им гнезда строить, в подвале между свай или в чистой тундре? – прим.ред.)

- Сделайте с этим хоть что-нибудь! – просит норильчанин.

- Я его выслушал. Как положено, направил туда участкового. Скажу одно: ни один голубь не пострадал, - рассказал старший оперативный дежурный Максим Литынский.

«Как прошел день?»

В Енисейске живет замечательная женщина, от ее слов прямо добром веет. Звонит как-то на «02» и спрашивает: «Который час?» По голосу понятно, что человек пожилой. Мало ли по какой причине она интересуется, всякое же бывает. Дежурный ей ответил. Спустя некоторое время женщина перезванивает и желает хорошей смены. И вечером снова позвонила, поинтересовалась, как прошел день. Вроде мелочь, а ведь как приятно такое услышать, признается замначальника местного отделения полиции Андрей Чернов.